'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. O Liberal 07.06.26 14h59 Wesley lamenta corte da Copa do Mundo. (Rafael Ribeiro / CBF) O lateral-direito Wesley se pronunciou neste domingo (7) após ser cortado da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Em publicação nas redes sociais, o jogador afirmou que a lesão na coxa esquerda interrompe temporariamente um sonho, mas destacou que pretende retornar mais forte. Wesley deixou o amistoso contra o Egito, disputado no sábado (6), ainda aos 16 minutos do primeiro tempo, após sentir dores na perna esquerda. O atleta recebeu atendimento médico à beira do campo e acabou substituído por Danilo. Visivelmente emocionado, deixou o gramado mancando e foi consolado pelos companheiros no banco de reservas. Após exames de imagem confirmarem a lesão muscular, a comissão técnica da Seleção decidiu pelo corte do jogador. Em mensagem publicada no Instagram, Wesley lamentou não poder seguir defendendo o Brasil no Mundial. “Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção”, escreveu. O lateral também relembrou as dificuldades enfrentadas ao longo da carreira e afirmou que encara o momento como mais um desafio a ser superado. “Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história. A queda faz parte do caminho. Levantar sempre foi a minha maior força”, acrescentou. Aos 22 anos, Wesley disputaria sua primeira Copa do Mundo. Revelado peloFlamengo, o jogador atua atualmente pela Roma e vinha sendo uma das opções para a lateral direita da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Para a vaga deixada por Wesley, Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta. O meio-campista havia aparecido na primeira lista do treinador, divulgada em junho de 2025, mas ainda não estreou com a camisa da Seleção. O corte de Wesley representa mais um problema para o Brasil às vésperas da Copa. Nos últimos meses, a equipe já havia perdido por lesão jogadores importantes como Éder Militão, Estêvão Willian e Rodrygo, aumentando a lista de desfalques para a disputa do Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia copa do mundo wesley COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 relato Simone Biles revela problema de saúde e desabafa: ‘Quase morrer não estava nos meus planos’ Biles contou ainda que passou os últimos dias em repouso e destacou que a situação foi ainda mais difícil pela ausência do marido 07.06.26 9h47 Futebol Ex-seleção coloca goleiros como 'peças-chave' para sucesso na Copa Preparador de goleiros do Remo relembra passagem pela CBF e conta etapas do trabalho na Seleção Brasileira 07.06.26 8h00