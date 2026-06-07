'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa

O lateral-direito Wesley se pronunciou neste domingo (7) após ser cortado da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Em publicação nas redes sociais, o jogador afirmou que a lesão na coxa esquerda interrompe temporariamente um sonho, mas destacou que pretende retornar mais forte.

Wesley deixou o amistoso contra o Egito, disputado no sábado (6), ainda aos 16 minutos do primeiro tempo, após sentir dores na perna esquerda. O atleta recebeu atendimento médico à beira do campo e acabou substituído por Danilo. Visivelmente emocionado, deixou o gramado mancando e foi consolado pelos companheiros no banco de reservas.

Após exames de imagem confirmarem a lesão muscular, a comissão técnica da Seleção decidiu pelo corte do jogador. Em mensagem publicada no Instagram, Wesley lamentou não poder seguir defendendo o Brasil no Mundial.

“Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção”, escreveu.

O lateral também relembrou as dificuldades enfrentadas ao longo da carreira e afirmou que encara o momento como mais um desafio a ser superado.

“Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história. A queda faz parte do caminho. Levantar sempre foi a minha maior força”, acrescentou.

Aos 22 anos, Wesley disputaria sua primeira Copa do Mundo. Revelado peloFlamengo, o jogador atua atualmente pela Roma e vinha sendo uma das opções para a lateral direita da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Para a vaga deixada por Wesley, Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta. O meio-campista havia aparecido na primeira lista do treinador, divulgada em junho de 2025, mas ainda não estreou com a camisa da Seleção.

O corte de Wesley representa mais um problema para o Brasil às vésperas da Copa. Nos últimos meses, a equipe já havia perdido por lesão jogadores importantes como Éder Militão, Estêvão Willian e Rodrygo, aumentando a lista de desfalques para a disputa do Mundial.