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Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C

Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia

O Liberal
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Jogador destacou bom desempenho da equipe nos últimos jogos (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu tem um confronto importante na Série C. Fora de casa, o time bicolor encara o Itabaiana-SE, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe quer a segunda vitória na disputa e, para isso, sabe que precisa melhorar na finalização e no ataque. Em coletiva antes do jogo, o lateral-esquerdo Facundo Bonifazi comentou sobre a questão e disse que o "problema" será resolvido com ajustes nos treinos.

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"É trabalho", afirmou o jogador. "Melhorar tanto o aspecto defensivo como ofensivo, o time todo, e saber que o rival joga também. O rival joga, gera perigo, e tem que trabalhar no dia a dia para ajustar detalhes", declarou o lateral.

Apesar de o Paysandu não ter conseguido duas vitórias em casa na Série C e ter perdido para o Vasco na Copa do Brasil, Facundo acredita que o time fez bons jogos e que os resultados positivos não vieram por questões de ajustes e "fatalidade".

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"O Brusque, acho que foi uma fatalidade. O time jogou muito bem, com muita pressão, muita vontade de ganhar o jogo desde o primeiro minuto. Criamos muita situação de gol e depois o gol. Acontece. No jogo com o Barra foi um jogo mais parelho, mas também tivemos nossas chances, não pudemos converter e depois terminamos somando um ponto que, no final do campeonato, vai ser muito importante. E acho que no jogo com o Vasco foi um primeiro tempo muito bom do time, com boa pressão, com chances muito claras e depois, quando você joga com times como o Vasco, que têm muita qualidade, tomamos gol e depois foi difícil para nós", analisou o jogador.

O próximo adversário do Paysandu, o Itabaiana, ainda não venceu no campeonato. Tem apenas um ponto e ocupa a 17ª posição da tabela. Por conta disso, em casa, o time deve ir com força total para cima do Papão. Por isso, o lateral bicolor acredita que o jogo vai ser difícil, mas afirmou que a equipe está bem preparada.

"Jogo muito difícil e fora de casa. Mas o time está com muita confiança. Eu acho que viemos fazendo as coisas muito bem. Claro que tem que melhorar, melhorar detalhes. Mas preparamos com muito trabalho e foco na Série C, que é o objetivo principal do clube também", completou o jogador.

A partida entre Itabaiana e Paysandu ocorre neste sábado (25), às 17h, no estádio Etelvino Mendonça. O Papão ocupa a sétima posição na tabela, com cinco pontos, e precisa da vitória para seguir no G-8.

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