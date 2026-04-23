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Retrospecto: Paysandu tenta manter hegemonia sobre o Itabaiana na Série C

Papão venceu os dois únicos duelos da história, ambos na Curuzu, e tenta manter domínio na 4ª rodada da Série C

O Liberal
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O técnico Junior Rocha quer a segunda vitória na Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O confronto entre Paysandu e Itabaiana, pela 4ª rodada da Série C, não é um encontro muito recorrente no futebol brasileiro, mas amplamente favorável ao clube paraense. Em dois jogos oficiais registrados, o Papão venceu ambos, com autoridade, há mais de três décadas. 

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O primeiro encontro aconteceu pelo Campeonato Nacional de Clubes de 1974. Pela 18ª rodada da fase de grupos, o Paysandu fez 2 a 0, com gols de Moreira e Luizinho, construindo a vitória na etapa final.

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Anos depois, o segundo duelo veio pela Taça de Ouro de 1981. Novamente em casa, o Papão foi ainda mais dominante e venceu por 3 a 0, com gols de Pedro Rodrigues, Da Silva e Aldo, resolvendo o jogo ainda no primeiro tempo.

Agora, mais de quatro décadas depois, as equipes voltam a se encontrar neste sábado (25), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Paysandu chega na oitava colocação, com cinco pontos, após empate em casa com o Barra. Já o Itabaiana ocupa a 17ª posição, com um ponto somado, vindo de empate fora diante do Guarani.

Mesmo sem um histórico mais robusto, os bicolores esperam um jogo difícil, como todos os realizados na competição. "A gente estuda muito os adversários. Na Série C não tem jogo fácil. Muitos atletas possuem nível de Série B, então a gente vai para esse jogo respeitando o Itabaiana, mas atrás da vitória", decreta o centroavante Juninho. 

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