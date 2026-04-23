Retrospecto: Paysandu tenta manter hegemonia sobre o Itabaiana na Série C Papão venceu os dois únicos duelos da história, ambos na Curuzu, e tenta manter domínio na 4ª rodada da Série C O Liberal 23.04.26 19h57 O técnico Junior Rocha quer a segunda vitória na Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O confronto entre Paysandu e Itabaiana, pela 4ª rodada da Série C, não é um encontro muito recorrente no futebol brasileiro, mas amplamente favorável ao clube paraense. Em dois jogos oficiais registrados, o Papão venceu ambos, com autoridade, há mais de três décadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O primeiro encontro aconteceu pelo Campeonato Nacional de Clubes de 1974. Pela 18ª rodada da fase de grupos, o Paysandu fez 2 a 0, com gols de Moreira e Luizinho, construindo a vitória na etapa final. VEJA MAIS Juninho vê Paysandu no caminho certo e aposta em evolução do ataque Centroavante destaca desempenho nas últimas partidas, aponta falta de eficiência como obstáculo e confia em reação bicolor nos próximos jogos da Série C e Copa Norte Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa Anos depois, o segundo duelo veio pela Taça de Ouro de 1981. Novamente em casa, o Papão foi ainda mais dominante e venceu por 3 a 0, com gols de Pedro Rodrigues, Da Silva e Aldo, resolvendo o jogo ainda no primeiro tempo. Agora, mais de quatro décadas depois, as equipes voltam a se encontrar neste sábado (25), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Paysandu chega na oitava colocação, com cinco pontos, após empate em casa com o Barra. Já o Itabaiana ocupa a 17ª posição, com um ponto somado, vindo de empate fora diante do Guarani. Mesmo sem um histórico mais robusto, os bicolores esperam um jogo difícil, como todos os realizados na competição. "A gente estuda muito os adversários. Na Série C não tem jogo fácil. Muitos atletas possuem nível de Série B, então a gente vai para esse jogo respeitando o Itabaiana, mas atrás da vitória", decreta o centroavante Juninho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 itabaiana x paysandu futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu precisa vencer para não sair do G8 da Série C Papão depende de resultado positivo contra o Itabaiana ou de combinação favorável para seguir na zona de classificação 23.04.26 20h28 Futebol Retrospecto: Paysandu tenta manter hegemonia sobre o Itabaiana na Série C Papão venceu os dois únicos duelos da história, ambos na Curuzu, e tenta manter domínio na 4ª rodada da Série C 23.04.26 19h57 Futebol Juninho vê Paysandu no caminho certo e aposta em evolução do ataque Centroavante destaca desempenho nas últimas partidas, aponta falta de eficiência como obstáculo e confia em reação bicolor nos próximos jogos da Série C e Copa Norte 23.04.26 19h12 Copa do Brasil Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores 22.04.26 12h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 FUTEBOL Perfil europeu aponta Remo como campeão mundial em 1950 Leão conquistou o Torneio Internacional de Caracas, na Venezuela 24.04.26 0h06 Futebol Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D 23.04.26 21h36 Copa do Brasil Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores 22.04.26 12h04