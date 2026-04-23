Paysandu precisa vencer para não sair do G8 da Série C Papão depende de resultado positivo contra o Itabaiana ou de combinação favorável para seguir na zona de classificação O Liberal 23.04.26 20h28 O Papão precisa vencer para se manter no G8 da Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu entra em campo neste sábado (25), pela quarta rodada da Série C, em uma posição que exige atenção. Atualmente na oitava colocação, com cinco pontos, o time bicolor fecha o G-8 e vê a permanência na zona de classificação ameaçada já nesta rodada, dependendo do resultado contra o Itabaiana e da combinação de resultados dos concorrentes diretos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A classificação mostra um cenário de forte equilíbrio, com várias equipes próximas na pontuação. Times como Floresta, Barra-SC, Inter de Limeira, Figueirense e Ituano aparecem logo atrás, todos com chances de ultrapassar o Paysandu em caso de vitória. Dessa forma, uma derrota fora de casa praticamente tiraria o Papão do G-8, já que os cinco pontos deixariam de ser suficientes diante de possíveis triunfos dos adversários diretos. VEJA MAIS Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa Juninho vê Paysandu no caminho certo e aposta em evolução do ataque Centroavante destaca desempenho nas últimas partidas, aponta falta de eficiência como obstáculo e confia em reação bicolor nos próximos jogos da Série C e Copa Norte Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores Até mesmo um empate pode complicar a situação. Com seis pontos, o Paysandu ainda ficaria vulnerável, dependendo de tropeços de outros clubes para se manter entre os oito primeiros. Caso dois ou mais concorrentes vençam seus jogos, o time paraense pode ser empurrado para fora da zona de classificação. No pior cenário, combinando uma derrota com vitórias dos rivais diretos, o Paysandu pode cair algumas posições na tabela e terminar a rodada fora do G-8, podendo aparecer na faixa entre o 10º e o 12º lugar. Por outro lado, um resultado positivo fora de casa tende a manter a equipe entre os primeiros colocados e aliviar a pressão neste início de competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu precisa vencer para não sair do G8 da Série C Papão depende de resultado positivo contra o Itabaiana ou de combinação favorável para seguir na zona de classificação 23.04.26 20h28 Futebol Retrospecto: Paysandu tenta manter hegemonia sobre o Itabaiana na Série C Papão venceu os dois únicos duelos da história, ambos na Curuzu, e tenta manter domínio na 4ª rodada da Série C 23.04.26 19h57 Futebol Juninho vê Paysandu no caminho certo e aposta em evolução do ataque Centroavante destaca desempenho nas últimas partidas, aponta falta de eficiência como obstáculo e confia em reação bicolor nos próximos jogos da Série C e Copa Norte 23.04.26 19h12 Copa do Brasil Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores 22.04.26 12h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 FUTEBOL Perfil europeu aponta Remo como campeão mundial em 1950 Leão conquistou o Torneio Internacional de Caracas, na Venezuela 24.04.26 0h06 Futebol Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D 23.04.26 21h36 Copa do Brasil Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores 22.04.26 12h04