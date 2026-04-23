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Paysandu precisa vencer para não sair do G8 da Série C

Papão depende de resultado positivo contra o Itabaiana ou de combinação favorável para seguir na zona de classificação

O Liberal
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O Papão precisa vencer para se manter no G8 da Série C. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu entra em campo neste sábado (25), pela quarta rodada da Série C, em uma posição que exige atenção. Atualmente na oitava colocação, com cinco pontos, o time bicolor fecha o G-8 e vê a permanência na zona de classificação ameaçada já nesta rodada, dependendo do resultado contra o Itabaiana e da combinação de resultados dos concorrentes diretos.

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A classificação mostra um cenário de forte equilíbrio, com várias equipes próximas na pontuação. Times como Floresta, Barra-SC, Inter de Limeira, Figueirense e Ituano aparecem logo atrás, todos com chances de ultrapassar o Paysandu em caso de vitória.

Dessa forma, uma derrota fora de casa praticamente tiraria o Papão do G-8, já que os cinco pontos deixariam de ser suficientes diante de possíveis triunfos dos adversários diretos.

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Até mesmo um empate pode complicar a situação. Com seis pontos, o Paysandu ainda ficaria vulnerável, dependendo de tropeços de outros clubes para se manter entre os oito primeiros. Caso dois ou mais concorrentes vençam seus jogos, o time paraense pode ser empurrado para fora da zona de classificação.

No pior cenário, combinando uma derrota com vitórias dos rivais diretos, o Paysandu pode cair algumas posições na tabela e terminar a rodada fora do G-8, podendo aparecer na faixa entre o 10º e o 12º lugar. Por outro lado, um resultado positivo fora de casa tende a manter a equipe entre os primeiros colocados e aliviar a pressão neste início de competição.

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