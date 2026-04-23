Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto! Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026 Da Redação 23.04.26 18h55 No último encontro por pontos corridos, na Série B de 2021, o Remo venceu os dois jogos — 1 a 0 e 3 a 1 — ampliando a escrita negativa do adversário (Gustavo Aleixo / Cruzeiro) O Campeonato Brasileiro de 2026 reserva, para este sábado (25), um duelo que mistura tradição, tabu e equilíbrio estatístico. Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A, em um confronto marcado por um retrospecto amplamente favorável ao time paraense — sobretudo quando atua diante de sua torcida. Apesar da disparidade em títulos e conquistas nacionais e internacionais, o histórico direto desafia a lógica. Em 13 confrontos oficiais, o Remo venceu sete vezes, contra apenas dois triunfos da equipe mineira, além de quatro empates. A supremacia azulina inclui resultados emblemáticos, como a goleada por 5 a 1 em pleno Mineirão, no Brasileirão de 1994, e um expressivo 4 a 0 em 1977 — placares que ajudaram a consolidar a fama do Leão como um adversário indigesto para a Raposa. Fator Pará Se o retrospecto geral já favorece o Remo, o cenário se torna ainda mais desafiador para o Cruzeiro quando o palco é Belém. Jogando em casa, o Leão jamais foi derrotado pelos mineiros: são quatro vitórias e dois empates. O histórico recente também reforça a vantagem paraense. No último encontro por pontos corridos, na Série B de 2021, o Remo venceu os dois jogos — 1 a 0 e 3 a 1 — ampliando a escrita negativa do adversário. Baenão de volta à elite O duelo deste sábado também marca um momento simbólico para o clube azulino. Após mandar seus primeiros jogos da Série A no Mangueirão, o Remo retorna ao Baenão em partidas da elite nacional pela primeira vez desde 1994 — justamente o último ano em que disputou o Brasileirão antes do atual retorno. A expectativa é de casa cheia, com a torcida apostando no peso histórico do estádio para manter o tabu. Números mostram equilíbrio Se o retrospecto aponta vantagem remista, os números da atual edição do Brasileirão indicam um confronto equilibrado. O Cruzeiro soma 13 pontos, contra oito do Remo, e apresenta leve superioridade ofensiva: marcou 16 gols, contra 13 do adversário, além de ter uma média maior de gols por jogo (1,3 contra 1,1). A equipe mineira também se destaca na construção de jogadas, com média de 54,6% de posse de bola e 85,6% de precisão nos passes — números superiores aos do Remo, que aposta em um estilo mais reativo e de transições rápidas. Por outro lado, o time paraense leva vantagem em fundamentos defensivos importantes. O Leão tem média maior de desarmes (16,6 contra 13,7) e interceptações (10,1 contra 8,3), além de cometer menos faltas por partida. Duelo de estilos e objetivos O confronto coloca frente a frente duas propostas distintas de jogo: de um lado, o Cruzeiro, com maior controle de posse e volume ofensivo; do outro, o Remo, mais compacto e eficiente na recuperação da bola. Para os azulinos, a missão é manter a consistência tática e prolongar a invencibilidade histórica em casa. Já a Raposa chega pressionada a quebrar o tabu e somar pontos importantes na tabela. As equipes voltarão a se enfrentar no segundo turno, no dia 25 de outubro, novamente no Mineirão, onde o Cruzeiro tentará equilibrar um confronto que, até aqui, tem forte domínio paraense. Serviço da partida Jogo: Clube do Remo x Cruzeiro Competição: 13ª rodada da Série A Local: Estádio Baenão, Belém (PA) Horário: 18h30 (de Brasília) Transmissão: Premiere e canais por assinatura Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo cruzeiro brasileirão esporte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO TABU Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto! 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