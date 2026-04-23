Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto!

Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026

Da Redação
fonte

No último encontro por pontos corridos, na Série B de 2021, o Remo venceu os dois jogos — 1 a 0 e 3 a 1 — ampliando a escrita negativa do adversário (Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

O Campeonato Brasileiro de 2026 reserva, para este sábado (25), um duelo que mistura tradição, tabu e equilíbrio estatístico. Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A, em um confronto marcado por um retrospecto amplamente favorável ao time paraense — sobretudo quando atua diante de sua torcida.

Apesar da disparidade em títulos e conquistas nacionais e internacionais, o histórico direto desafia a lógica. Em 13 confrontos oficiais, o Remo venceu sete vezes, contra apenas dois triunfos da equipe mineira, além de quatro empates.

A supremacia azulina inclui resultados emblemáticos, como a goleada por 5 a 1 em pleno Mineirão, no Brasileirão de 1994, e um expressivo 4 a 0 em 1977 — placares que ajudaram a consolidar a fama do Leão como um adversário indigesto para a Raposa.

Fator Pará

Se o retrospecto geral já favorece o Remo, o cenário se torna ainda mais desafiador para o Cruzeiro quando o palco é Belém. Jogando em casa, o Leão jamais foi derrotado pelos mineiros: são quatro vitórias e dois empates.

O histórico recente também reforça a vantagem paraense. No último encontro por pontos corridos, na Série B de 2021, o Remo venceu os dois jogos — 1 a 0 e 3 a 1 — ampliando a escrita negativa do adversário.

Baenão de volta à elite

O duelo deste sábado também marca um momento simbólico para o clube azulino. Após mandar seus primeiros jogos da Série A no Mangueirão, o Remo retorna ao Baenão em partidas da elite nacional pela primeira vez desde 1994 — justamente o último ano em que disputou o Brasileirão antes do atual retorno.

A expectativa é de casa cheia, com a torcida apostando no peso histórico do estádio para manter o tabu.

Números mostram equilíbrio

Se o retrospecto aponta vantagem remista, os números da atual edição do Brasileirão indicam um confronto equilibrado. O Cruzeiro soma 13 pontos, contra oito do Remo, e apresenta leve superioridade ofensiva: marcou 16 gols, contra 13 do adversário, além de ter uma média maior de gols por jogo (1,3 contra 1,1).

A equipe mineira também se destaca na construção de jogadas, com média de 54,6% de posse de bola e 85,6% de precisão nos passes — números superiores aos do Remo, que aposta em um estilo mais reativo e de transições rápidas.

Por outro lado, o time paraense leva vantagem em fundamentos defensivos importantes. O Leão tem média maior de desarmes (16,6 contra 13,7) e interceptações (10,1 contra 8,3), além de cometer menos faltas por partida.

Duelo de estilos e objetivos

O confronto coloca frente a frente duas propostas distintas de jogo: de um lado, o Cruzeiro, com maior controle de posse e volume ofensivo; do outro, o Remo, mais compacto e eficiente na recuperação da bola.

Para os azulinos, a missão é manter a consistência tática e prolongar a invencibilidade histórica em casa. Já a Raposa chega pressionada a quebrar o tabu e somar pontos importantes na tabela.

As equipes voltarão a se enfrentar no segundo turno, no dia 25 de outubro, novamente no Mineirão, onde o Cruzeiro tentará equilibrar um confronto que, até aqui, tem forte domínio paraense.

Serviço da partida

Jogo: Clube do Remo x Cruzeiro
Competição: 13ª rodada da Série A
Local: Estádio Baenão, Belém (PA)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Transmissão: Premiere e canais por assinatura

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

cruzeiro

brasileirão

esporte
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

TABU

Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto!

Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026

23.04.26 18h55

futebol

Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil

Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão

23.04.26 14h44

Preocupação

Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro

Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames

23.04.26 14h02

futebol

Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro no Baenão, pela Série A; veja valores

Equipes se enfrentam no próximo sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão

23.04.26 12h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram'

Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado

22.04.26 13h28

COPA DO BRASIL

Léo Condé destaca estratégia e valoriza vitória do Remo sobre o Bahia na Fonte Nova

Técnico aponta controle das ações do adversário, força emocional do resultado e projeta sequência

22.04.26 22h56

futebol

Vitor Bueno nega saída do Remo e reforça compromisso com o clube

Jogador afirmou que está focado na recuperação total da lesão para ficar 100% e ajudar o time

23.04.26 11h11

futebol

Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro no Baenão, pela Série A; veja valores

Equipes se enfrentam no próximo sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão

23.04.26 12h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda