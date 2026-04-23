Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto!

O Campeonato Brasileiro de 2026 reserva, para este sábado (25), um duelo que mistura tradição, tabu e equilíbrio estatístico. Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A, em um confronto marcado por um retrospecto amplamente favorável ao time paraense — sobretudo quando atua diante de sua torcida.

Apesar da disparidade em títulos e conquistas nacionais e internacionais, o histórico direto desafia a lógica. Em 13 confrontos oficiais, o Remo venceu sete vezes, contra apenas dois triunfos da equipe mineira, além de quatro empates.

A supremacia azulina inclui resultados emblemáticos, como a goleada por 5 a 1 em pleno Mineirão, no Brasileirão de 1994, e um expressivo 4 a 0 em 1977 — placares que ajudaram a consolidar a fama do Leão como um adversário indigesto para a Raposa.

Fator Pará

Se o retrospecto geral já favorece o Remo, o cenário se torna ainda mais desafiador para o Cruzeiro quando o palco é Belém. Jogando em casa, o Leão jamais foi derrotado pelos mineiros: são quatro vitórias e dois empates.

O histórico recente também reforça a vantagem paraense. No último encontro por pontos corridos, na Série B de 2021, o Remo venceu os dois jogos — 1 a 0 e 3 a 1 — ampliando a escrita negativa do adversário.

Baenão de volta à elite

O duelo deste sábado também marca um momento simbólico para o clube azulino. Após mandar seus primeiros jogos da Série A no Mangueirão, o Remo retorna ao Baenão em partidas da elite nacional pela primeira vez desde 1994 — justamente o último ano em que disputou o Brasileirão antes do atual retorno.

A expectativa é de casa cheia, com a torcida apostando no peso histórico do estádio para manter o tabu.

Números mostram equilíbrio

Se o retrospecto aponta vantagem remista, os números da atual edição do Brasileirão indicam um confronto equilibrado. O Cruzeiro soma 13 pontos, contra oito do Remo, e apresenta leve superioridade ofensiva: marcou 16 gols, contra 13 do adversário, além de ter uma média maior de gols por jogo (1,3 contra 1,1).

A equipe mineira também se destaca na construção de jogadas, com média de 54,6% de posse de bola e 85,6% de precisão nos passes — números superiores aos do Remo, que aposta em um estilo mais reativo e de transições rápidas.

Por outro lado, o time paraense leva vantagem em fundamentos defensivos importantes. O Leão tem média maior de desarmes (16,6 contra 13,7) e interceptações (10,1 contra 8,3), além de cometer menos faltas por partida.

Duelo de estilos e objetivos

O confronto coloca frente a frente duas propostas distintas de jogo: de um lado, o Cruzeiro, com maior controle de posse e volume ofensivo; do outro, o Remo, mais compacto e eficiente na recuperação da bola.

Para os azulinos, a missão é manter a consistência tática e prolongar a invencibilidade histórica em casa. Já a Raposa chega pressionada a quebrar o tabu e somar pontos importantes na tabela.

As equipes voltarão a se enfrentar no segundo turno, no dia 25 de outubro, novamente no Mineirão, onde o Cruzeiro tentará equilibrar um confronto que, até aqui, tem forte domínio paraense.

Serviço da partida

Jogo: Clube do Remo x Cruzeiro

Competição: 13ª rodada da Série A

Local: Estádio Baenão, Belém (PA)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Transmissão: Premiere e canais por assinatura