Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa'

A série da Netflix que homenageia Ronaldinho Gaúcho colocou o ex-jogador como um dos melhores nos campos e também craque no audiovisual. A obra entrou no Top 10 das mais vistas no mundo inteiro com apenas uma semana de lançamento e, segundo a plataforma, o projeto ocupa o 2º lugar entre os de língua não inglesa e o primeiro lugar no ranking de 15 países. Já são 4,7 milhões de acessos ao documentário. Os dados são desta semana.

A série homônima mostra detalhes da carreira dele, como títulos, clubes e até a prisão que ocorreu no Paraguai, em março de 2020, por entrar no país com passaportes falsos. Ele passou cerca de um mês em um presídio em Assunção e mais quatro meses em prisão domiciliar em um hotel, sendo liberado em agosto de 2020 após acordo. Ronaldinho classifica o caso como o pior de sua vida. Porém, um ex-jogador do Paysandu também está presente na série.

Rodrigo Alvim, amigo de Ronaldinho Gaúcho, conquistou o título de 2013 do Campeonato Paraense (Rodolfo Oliveira/ Agência Pará)

Rodrigo Alvim, que atuou no time bicolor em 2013 no Campeonato Paraense e se consagrou campeão, é amigo de Ronaldinho desde os tempos da base do Grêmio, no Rio Grande do Sul. Os dois são de Porto Alegre e construíram uma relação de amizade que se fortaleceu quando ambos jogaram juntos no Flamengo em 2011, onde dividiam o mesmo quarto nas concentrações.

Na série, o ex-bicolor aparece quando Ronaldinho profetizou um gol e teve Alvim como testemunha. No jogo Santos 4×5 Flamengo, em 2011 , um dos maiores jogos da história do Campeonato Brasileiro, com Ronaldinho de um lado e Neymar do outro, o Mengão virou o jogo após estar perdendo por 3 a 0 na Vila Belmiro.

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Na ocasião, Ronaldinho protagonizou um dos gols mais icônicos da história. Uma cobrança de falta marcada por R10 foi convertida em gol com a bola passando por baixo da barreira. No audiovisual, o gaúcho se diverte até hoje com o lance e brinca com o ex-companheiro de equipe Rodrigo Alvim.

“Você (Alvim) não vai deixar eu mentir aqui. A gente treinava junto, e eu treinando falta por baixo da barreira, e ele ‘você está louco’. Então, eu disse: ‘lá na Vila Belmiro o campo é molhado, eles vão pular e eu vou dar por baixo’”, iniciou Ronaldinho, no documentário da Netflix.

“A gente treinava com uma barreira de ferro que tinha um espacinho por baixo. Então, se passasse ali, no jogo ia passar também. Eu treinando, e ele me chamando de louco. Esse gol de falta foi um dos mais prazerosos da minha vida. Eu pude ficar rindo da cara desse trouxa”, acrescentou.

Quando a câmera foca em Alvim, o ex-bicolor apenas confirma o que foi dito por R10.

A série documental sobre Ronaldinho Gaúcho percorre a trajetória de um dos principais nomes do futebol mundial. Com acesso à vida privada e arquivos inéditos, a obra apresenta a figura por trás do atleta, revisitando vitórias e derrotas dentro e fora de campo. A narrativa retrata a história do jogador de Porto Alegre que se tornou um dos mais premiados do esporte e um dos últimos representantes do "jogo bonito" no Brasil.