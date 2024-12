Aos 44 anos, Ronaldinho Gaúcho será avô pela primeira vez

Aos 44 anos, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho vai encarar um novo papel na vida: será avô pela primeira vez. Seu filho João Mendes, de 19 anos, está esperando um bebê com a influenciadora digital Giovanna Buscacio, de 24, que também é irmã da atriz Giullia Buscacio.

Giovanna, que já está com 16 semanas de gravidez, compartilhou a novidade no último domingo (01/12), no Instagram, mostrando momentos de uma reunião cheia de amigos e familiares. “16 semanas e contando”, escreveu na legenda.

A família dela não segurou a emoção. Giullia fez questão de demonstrar carinho: "Amo essa família", enquanto a mãe das duas, Adriana, comemorou: “Estou ansiosa pela chegada dessa vidinha. Te amo, Giovanna!”.

Giovanna vive em Manchester, no Reino Unido, junto com João Mendes. Ele, que começou sua carreira no Cruzeiro, recentemente assinou contrato com o Burnley, da segunda divisão inglesa, onde vai jogar até 2026.

Antes disso, João passou uma temporada no Barcelona, levado pelo pai, mas agora segue construindo sua história nos gramados ingleses. Enquanto isso, a família se prepara para receber mais um membro e celebrar essa nova fase.