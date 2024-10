Ronaldinho Gaúcho é escolhido como embaixador para a Copa do Mundo de 2026

Campeão da Copa de 2002 com a Seleção Brasileira, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho será embaixador da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos EUA, Canadá e México. O anúncio foi feito na última terça-feira (1º), na cidade estadunidense de Miami.

O brasileiro foi escolhido pela própria cidade dos Estados Unidos, que será uma das que receberá jogos da Copa, como um o primeiro embaixador do torneio. Na cerimônia, Ronaldinho também recebeu a chave da Miami.

“Não tenho palavras para agradecer por fazer parte de um momento tão especial como esse. Estou muito honrado por ser o primeiro embaixador da Copa do Mundo de 2026, representando minha segunda casa, Miami. A Copa do Mundo está chegando e nós estamos prontos para mostrar ao mundo o quanto essa cidade e as pessoas são lindas”, declarou o ex-jogador em uma postagem nas redes sociais.

A edição de 2026 será a primeira Copa do Mundo organizada em três países, com um total de 16 cidades, sendo 11 nos EUA, três no México e duas no Canadá. Como o espaço geográfico é grande, a FIFA separou os locais em três áreas: Costa Oeste, Central e Costa Leste.

Com o número recorde de seleções, 48 no total, cada equipe jogará a primeira fase somente em uma dessas regiões delimitadas pela organização.