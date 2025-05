São Paulo x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pelo Brasileirão Feminino

São Paulo x América (MG) disputam hoje, quarta-feira (30/04), pela 8° rodada do Brasileirão Feminino 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel​​, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x América-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

São Paulo é o 3° colocado da competição e soma 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 15 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o América Mineiro ocupa a 9° posição com 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos.

São Paulo x América MG: prováveis escalações

São Paulo (F): Carlinha; Bruna Calderan, Anny, Day Silva e Bia Menezes; Robinha, Aline e Camilinha; Dudinha, Crivelari e Isa. Técnico: Thiago Viana.

América (F): Taluane; Laís Giacomel, Mimi, Mayara, Ilana; Ana Flávia, Iara, Rafa Levis; Radija, Gadu e Soraya. Técnico: Jorge Victor.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x América Mineiro

Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Local: Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel​​, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 30 de abril de 2025, 16h