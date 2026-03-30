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Ronaldinho Gaúcho lança gravadora e anuncia álbum inspirado na Copa do Mundo

Artistas poderão enviar músicas a partir da próxima semana para seleção do projeto

O Liberal
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Ronaldinho Gaúcho (Adriano Machado / Reuters)

Ele é o ápice do aleatório! O ex-jogador da Seleção Brasileira Ronaldinho Gaúcho lançou um empreendimento no setor musical: a gravadora Tu Música, criada com o objetivo de atuar na conexão de artistas de diferentes culturas e mercados, com foco inicial na América Latina.

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A iniciativa foi revelada com exclusividade pela Billboard nesta segunda-feira (30). O projeto tem sede em Miami  e conta como cofundadores Roberto de Assis, além de Roni Maltz Bin e Allan Jesus.

De acordo com as informações divulgadas, o primeiro trabalho da gravadora já possui tema definido: um álbum inspirado na Copa do Mundo, reunindo artistas de diferentes países. A proposta é integrar talentos internacionais em uma produção colaborativa, marcando o início das atividades do novo selo.

“A música sempre foi uma parte importante da minha vida. Ela esteve comigo nos momentos mais importantes, dentro e fora de campo”, afirmou. “Agora quero levar essa energia para todos os lugares — conectando culturas e criando oportunidades para artistas de qualquer lugar", disse o ex-atleta.

A partir da próxima segunda-feira (6), artistas e compositores poderão enviar seus trabalhos para avaliação da equipe da gravadora. As faixas selecionadas irão compor o primeiro projeto, que terá como base a temática do torneio mundial de futebol.

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