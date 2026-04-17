CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da 6ª à 9ª rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogos serão disputados entre os dias 9 de maio e 1º de junho. Com isso, o Paysandu já conhece seus próximos compromissos na competição.

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O Bicola terá pela frente o Anápolis-GO na sexta rodada. Conforme a tabela, o duelo será na Curuzu, no dia 9 de maio, às 17h. Na sequência, a equipe bicolor visita o Caxias-RS. O jogo está marcado para domingo (17), às 16h.

Já na oitava rodada, o Papão volta a Belém e recebe o Floresta-CE no dia 25 de maio, às 20h, a princípio, também na Curuzu. E, para fechar o mês, no dia 31, o Bicola encara o Figueirense-SC fora de casa.

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O restante das rodadas ainda não está fechado e será divulgado pela CBF conforme o avanço da competição. Ao todo, a primeira fase da Série C tem 19 jogos. Os oito melhores colocados avançam para a segunda etapa, que terá dois grupos de quatro. Os dois primeiros lugares de cada chave garantem o acesso para a Segundona.

Agenda cheia

O Paysandu já está com a agenda cheia. Antes desses compromissos, o Bicola terá cinco jogos para disputar, entre Série C, Copa Norte e Copa do Brasil.

Já neste sábado (18), na Curuzu, a equipe joga contra o Barra-SC pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira (21), o time recebe o Vasco pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Após isso, o Bicola volta a jogar pela Série C e encara o Itabaiana-SE fora de casa, no sábado (25).

Quatro dias depois, o Bicola fecha a fase de grupos da Copa Norte contra o Trem. O time ainda briga pela vaga na segunda fase do torneio. Depois disso, recebe o Botafogo-PB pela quinta rodada da Série C, no domingo (3).

Confira os jogos do Paysandu na 6ª à 9ª rodada

6ª rodada

Paysandu x Anápolis-GO - 09/05 – 17h – Estádio da Curuzu

7ª rodada

Caxias-RS x Paysandu - 17/05 – 16h – Estádio Centenário, Caxias do Sul

8ª rodada

Paysandu (PA) x Floresta (CE) – 25/05 – 20h – Estádio da Curuzu

9ª rodada

Figueirense (SC) x Paysandu (PA) – 31/05 – 20h – Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis