CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição O Liberal 17.04.26 11h47 Papão tem a agenda cheia, com compromissos na Série C, Copa Norte e Copa do Brasil (Jorge Luís Totti/Paysandu) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da 6ª à 9ª rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogos serão disputados entre os dias 9 de maio e 1º de junho. Com isso, o Paysandu já conhece seus próximos compromissos na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Bicola terá pela frente o Anápolis-GO na sexta rodada. Conforme a tabela, o duelo será na Curuzu, no dia 9 de maio, às 17h. Na sequência, a equipe bicolor visita o Caxias-RS. O jogo está marcado para domingo (17), às 16h. Já na oitava rodada, o Papão volta a Belém e recebe o Floresta-CE no dia 25 de maio, às 20h, a princípio, também na Curuzu. E, para fechar o mês, no dia 31, o Bicola encara o Figueirense-SC fora de casa. VEJA MAIS MP arquiva denúncia contra Paysandu e encerra caso sobre supostas irregularidades financeiras Ação movida por ex-dirigente apontava falta de transparência e gestão temerária; promotoria não encontrou provas para dar seguimento Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato O restante das rodadas ainda não está fechado e será divulgado pela CBF conforme o avanço da competição. Ao todo, a primeira fase da Série C tem 19 jogos. Os oito melhores colocados avançam para a segunda etapa, que terá dois grupos de quatro. Os dois primeiros lugares de cada chave garantem o acesso para a Segundona. Agenda cheia O Paysandu já está com a agenda cheia. Antes desses compromissos, o Bicola terá cinco jogos para disputar, entre Série C, Copa Norte e Copa do Brasil. Já neste sábado (18), na Curuzu, a equipe joga contra o Barra-SC pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira (21), o time recebe o Vasco pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Após isso, o Bicola volta a jogar pela Série C e encara o Itabaiana-SE fora de casa, no sábado (25). Quatro dias depois, o Bicola fecha a fase de grupos da Copa Norte contra o Trem. O time ainda briga pela vaga na segunda fase do torneio. Depois disso, recebe o Botafogo-PB pela quinta rodada da Série C, no domingo (3). Confira os jogos do Paysandu na 6ª à 9ª rodada 6ª rodada Paysandu x Anápolis-GO - 09/05 – 17h – Estádio da Curuzu 7ª rodada Caxias-RS x Paysandu - 17/05 – 16h – Estádio Centenário, Caxias do Sul 8ª rodada Paysandu (PA) x Floresta (CE) – 25/05 – 20h – Estádio da Curuzu 9ª rodada Figueirense (SC) x Paysandu (PA) – 31/05 – 20h – Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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