Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato O Liberal 16.04.26 10h11 Paysandu faz o segundo jogo seguido em casa na Série C (Cristino Martins / O Liberal) Após a vitória na Copa Verde sobre o Independência-AC, o Paysandu volta a focar na Série C e se prepara para encarar o Barra-SC. O jogo ocorre no próximo sábado (18), na Curuzu, e é válido pela terceira rodada do campeonato. Com isso, o time iniciou a venda de ingressos para o duelo. Em busca de um bom público para empurrar o time, os ingressos para a partida estão disponíveis por R$ 50 (arquibancada) e R$ 100 ( setor de cadeira). Os ingressos podem ser adquiridos no site ingressos.paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Sócio-torcedores adimplentes possuem descontos de até 40% na compra. VEJA MAIS Paysandu vence Independência de virada e segue vivo na Copa Norte Paysandu sai atrás, empata em pênalti polêmico e vira sobre o Independência Júnior Rocha valoriza mescla e explica oscilação do Papão Treinador aponta falta de rodagem da base, destaca peso dos mais experientes e credita evolução à combinação no elenco bicolor Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. Estudantes possuem acesso à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência (PCDs) têm direito à gratuidade. Vale destacar que, antes do jogo contra o Brusque-SC, na segunda rodada, o Papão fez uma promoção de casadinha para as duas partidas. Com isso, os torcedores que aderiram têm presença garantida no duelo do próximo sábado (18). O Paysandu é o oitavo colocado da tabela de classificação da Série C. O time bicolor soma quatro pontos e busca a segunda vitória no campeonato. A equipe venceu na estreia contra o Volta Redonda-RJ, fora de casa. Mas, diante do Brusque, com o apoio da torcida, sofreu para conseguir o empate. Agora, passado o nervosismo da estreia, o Bicola vai em busca da vitória sobre o Barra para manter o equilíbrio e aproveitar o fator casa para subir na tabela. Já o adversário do Bicola é estreante na Série C e busca mais uma campanha histórica para o clube, que foi fundado em 2013. Com isso, o time vem com tudo para tentar surpreender o Papão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol série c paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 futebol Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato 16.04.26 10h11 SATISFEITO Júnior Rocha valoriza mescla e explica oscilação do Papão Treinador aponta falta de rodagem da base, destaca peso dos mais experientes e credita evolução à combinação no elenco bicolor 15.04.26 22h03 COPA NORTE Paysandu vence Independência de virada e segue vivo na Copa Norte Paysandu sai atrás, empata em pênalti polêmico e vira sobre o Independência 15.04.26 21h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45