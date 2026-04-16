Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores

Após a vitória na Copa Verde sobre o Independência-AC, o Paysandu volta a focar na Série C e se prepara para encarar o Barra-SC. O jogo ocorre no próximo sábado (18), na Curuzu, e é válido pela terceira rodada do campeonato. Com isso, o time iniciou a venda de ingressos para o duelo.

Em busca de um bom público para empurrar o time, os ingressos para a partida estão disponíveis por R$ 50 (arquibancada) e R$ 100 ( setor de cadeira).

Os ingressos podem ser adquiridos no site ingressos.paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Sócio-torcedores adimplentes possuem descontos de até 40% na compra.

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Estudantes possuem acesso à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência (PCDs) têm direito à gratuidade.

Vale destacar que, antes do jogo contra o Brusque-SC, na segunda rodada, o Papão fez uma promoção de casadinha para as duas partidas. Com isso, os torcedores que aderiram têm presença garantida no duelo do próximo sábado (18).

O Paysandu é o oitavo colocado da tabela de classificação da Série C. O time bicolor soma quatro pontos e busca a segunda vitória no campeonato. A equipe venceu na estreia contra o Volta Redonda-RJ, fora de casa. Mas, diante do Brusque, com o apoio da torcida, sofreu para conseguir o empate.

Agora, passado o nervosismo da estreia, o Bicola vai em busca da vitória sobre o Barra para manter o equilíbrio e aproveitar o fator casa para subir na tabela.

Já o adversário do Bicola é estreante na Série C e busca mais uma campanha histórica para o clube, que foi fundado em 2013. Com isso, o time vem com tudo para tentar surpreender o Papão.