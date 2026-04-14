Justiça determina que Paysandu pague mais de R$ 300 mil para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. O Liberal 14.04.26 19h51 Disputa entre atacante e clube se arrasta há anos (Tarso Sarraf/O Liberal) Uma decisão da Justiça do Trabalho do Pará autorizou o ex-atacante Bruno Veiga a sacar cerca de R$ 365 mil que estavam depositados judicialmente em um processo movido contra o Paysandu. A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos, que correspondem desde a férias, direito de imagem e FGTS retidos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O caso está na fase de execução, quando a Justiça busca efetivar o pagamento das verbas reconhecidas. O ponto de divergência está no fato de o Paysandu estar em processo de recuperação judicial. O clube defende que esses valores deveriam ser direcionados ao processo coletivo de reorganização das dívidas, e não pagos de forma individual ao ex-jogador. VEJA MAIS Thiago Índio é apresentado no Paysandu e aguarda estreia em meio a decisão na Copa Norte Volante vindo do Cametá destaca oportunidade e pode ser opção contra o Independência-AC, em jogo decisivo na Curuzu Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional Na tentativa de barrar a liberação, o Paysandu recorreu à Justiça, mas o pedido não foi analisado em seu conteúdo. O entendimento foi de que o instrumento utilizado não era o adequado para esse tipo de contestação. Posteriormente, o clube ainda apresentou novo recurso, que também foi rejeitado, mantendo válida a autorização para o saque dos valores. A ação trabalhista teve origem em cobranças relacionadas ao período em que Bruno Veiga atuou pelo clube, entre 2014 e 2017, envolvendo direitos como salários, verbas rescisórias e outros encargos reconhecidos judicialmente. O Paysandu ainda pode buscar outras medidas judiciais dentro do processo para tentar reverter a situação. A reportagem entrou em contato com o clube e aguarda posicionamento oficial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU BRIGA JUDICIAL Justiça determina que Paysandu pague mais de R$ 300 mil para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. 14.04.26 19h51 Futebol Thiago Índio é apresentado no Paysandu e aguarda estreia em meio a decisão na Copa Norte Volante vindo do Cametá destaca oportunidade e pode ser opção contra o Independência-AC, em jogo decisivo na Curuzu 14.04.26 19h28 FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17