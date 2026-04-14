Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Justiça determina que Paysandu pague mais de R$ 300 mil para Bruno Veiga

. A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer.

O Liberal
fonte

Disputa entre atacante e clube se arrasta há anos (Tarso Sarraf/O Liberal)

Uma decisão da Justiça do Trabalho do Pará autorizou o ex-atacante Bruno Veiga a sacar cerca de R$ 365 mil que estavam depositados judicialmente em um processo movido contra o Paysandu. A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos, que correspondem desde a férias, direito de imagem e FGTS retidos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O caso está na fase de execução, quando a Justiça busca efetivar o pagamento das verbas reconhecidas. O ponto de divergência está no fato de o Paysandu estar em processo de recuperação judicial. O clube defende que esses valores deveriam ser direcionados ao processo coletivo de reorganização das dívidas, e não pagos de forma individual ao ex-jogador.

VEJA MAIS

image Thiago Índio é apresentado no Paysandu e aguarda estreia em meio a decisão na Copa Norte
Volante vindo do Cametá destaca oportunidade e pode ser opção contra o Independência-AC, em jogo decisivo na Curuzu

image Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação
Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional

Na tentativa de barrar a liberação, o Paysandu recorreu à Justiça, mas o pedido não foi analisado em seu conteúdo. O entendimento foi de que o instrumento utilizado não era o adequado para esse tipo de contestação. Posteriormente, o clube ainda apresentou novo recurso, que também foi rejeitado, mantendo válida a autorização para o saque dos valores.

A ação trabalhista teve origem em cobranças relacionadas ao período em que Bruno Veiga atuou pelo clube, entre 2014 e 2017, envolvendo direitos como salários, verbas rescisórias e outros encargos reconhecidos judicialmente.

O Paysandu ainda pode buscar outras medidas judiciais dentro do processo para tentar reverter a situação. A reportagem entrou em contato com o clube e aguarda posicionamento oficial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

BRIGA JUDICIAL

Justiça determina que Paysandu pague mais de R$ 300 mil para Bruno Veiga

. A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer.

14.04.26 19h51

Futebol

Thiago Índio é apresentado no Paysandu e aguarda estreia em meio a decisão na Copa Norte

Volante vindo do Cametá destaca oportunidade e pode ser opção contra o Independência-AC, em jogo decisivo na Curuzu

14.04.26 19h28

FUTEBOL

Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação

Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional

14.04.26 17h35

FUTEBOL

Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais

Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo

14.04.26 16h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

14.04.26 7h00

vai ficar?

Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça'

Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco

14.04.26 9h41

Futebol

Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada

Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista

13.04.26 19h40

FUTEBOL

Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais

Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo

14.04.26 16h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda