Justiça determina que Paysandu pague mais de R$ 300 mil para Bruno Veiga

Uma decisão da Justiça do Trabalho do Pará autorizou o ex-atacante Bruno Veiga a sacar cerca de R$ 365 mil que estavam depositados judicialmente em um processo movido contra o Paysandu. A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos, que correspondem desde a férias, direito de imagem e FGTS retidos.

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O caso está na fase de execução, quando a Justiça busca efetivar o pagamento das verbas reconhecidas. O ponto de divergência está no fato de o Paysandu estar em processo de recuperação judicial. O clube defende que esses valores deveriam ser direcionados ao processo coletivo de reorganização das dívidas, e não pagos de forma individual ao ex-jogador.

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Na tentativa de barrar a liberação, o Paysandu recorreu à Justiça, mas o pedido não foi analisado em seu conteúdo. O entendimento foi de que o instrumento utilizado não era o adequado para esse tipo de contestação. Posteriormente, o clube ainda apresentou novo recurso, que também foi rejeitado, mantendo válida a autorização para o saque dos valores.

A ação trabalhista teve origem em cobranças relacionadas ao período em que Bruno Veiga atuou pelo clube, entre 2014 e 2017, envolvendo direitos como salários, verbas rescisórias e outros encargos reconhecidos judicialmente.

O Paysandu ainda pode buscar outras medidas judiciais dentro do processo para tentar reverter a situação. A reportagem entrou em contato com o clube e aguarda posicionamento oficial.