Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação

O Paysandu chega pressionado para a penúltima rodada da fase de grupos da Copa Norte. Após duas derrotas seguidas, sendo a última por 7 a 0 para o Nacional-AM, o time paraense precisa vencer o Independência-AC, nesta quarta-feira (15), às 19h, na Curuzu, em Belém, para continuar com chances de classificação no Grupo A.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A sequência negativa com o agravamento da goleada de 7 a 0 impactou diretamente o saldo de gols do Paysandu, critério importante para definir a classificação. Com apenas uma vitória até o momento, o Papão ocupa posição na tabela, fora da zona de classificação e não depende apenas de si para avançar de fase.

Vitória é essencial para seguir na disputa

A única situação confortável para o Paysandu é a vitória. Qualquer outro resultado aumenta o risco de eliminação, já que o regulamento prioriza como critérios de desempate: números de vitórias, saldo de gols, gols marcados como os principais fatores para determinar a classificação em caso de empate em número de pontos.

VEJA MAIS

O time bicolor, além de ter poucos pontos, apresenta o pior saldo de gols do grupo. O Paysandu saldo negativos de menos seis gols. Atrás do Papão está o Independência, que possui saldo negativo de quatro bolas. A equipe do Acre (AC) é a única no grupo que ainda não venceu na Copa Norte, são dois empates obtidos no grupo.

Veja os cenários para o Paysandu

Se perder

Uma derrota elimina o Paysandu de forma antecipada. Mesmo sem considerar outros critérios, os resultados paralelos impediriam o clube de alcançar a pontuação necessária para entrar na zona de classificação.

Se empatar

O empate mantém o time vivo apenas matematicamente. Com quatro pontos, o Paysandu dependeria de uma combinação de resultados. Caso Nacional-AM e Trem-AP vençam seus jogos, a equipe paraense também será eliminada.

Agenda

O Paysandu recebe o Independência-AC nesta quarta-feira (15), às 19h, na Curuzu, pela 4ª rodada da Copa Norte. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.