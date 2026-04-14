Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional O Liberal 14.04.26 17h35 Papão luta para se manter vivo na Copa Norte (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu chega pressionado para a penúltima rodada da fase de grupos da Copa Norte. Após duas derrotas seguidas, sendo a última por 7 a 0 para o Nacional-AM, o time paraense precisa vencer o Independência-AC, nesta quarta-feira (15), às 19h, na Curuzu, em Belém, para continuar com chances de classificação no Grupo A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A sequência negativa com o agravamento da goleada de 7 a 0 impactou diretamente o saldo de gols do Paysandu, critério importante para definir a classificação. Com apenas uma vitória até o momento, o Papão ocupa posição na tabela, fora da zona de classificação e não depende apenas de si para avançar de fase. Vitória é essencial para seguir na disputa A única situação confortável para o Paysandu é a vitória. Qualquer outro resultado aumenta o risco de eliminação, já que o regulamento prioriza como critérios de desempate: números de vitórias, saldo de gols, gols marcados como os principais fatores para determinar a classificação em caso de empate em número de pontos. VEJA MAIS Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão O time bicolor, além de ter poucos pontos, apresenta o pior saldo de gols do grupo. O Paysandu saldo negativos de menos seis gols. Atrás do Papão está o Independência, que possui saldo negativo de quatro bolas. A equipe do Acre (AC) é a única no grupo que ainda não venceu na Copa Norte, são dois empates obtidos no grupo. Veja os cenários para o Paysandu Se perder Uma derrota elimina o Paysandu de forma antecipada. Mesmo sem considerar outros critérios, os resultados paralelos impediriam o clube de alcançar a pontuação necessária para entrar na zona de classificação. Se empatar O empate mantém o time vivo apenas matematicamente. Com quatro pontos, o Paysandu dependeria de uma combinação de resultados. Caso Nacional-AM e Trem-AP vençam seus jogos, a equipe paraense também será eliminada. Agenda O Paysandu recebe o Independência-AC nesta quarta-feira (15), às 19h, na Curuzu, pela 4ª rodada da Copa Norte. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu copa norte futebol paysandu x independência-ac COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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