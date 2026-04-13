Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional O Liberal 13.04.26 16h25 Papão joga suas últimas cartadas na Copa Norte (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu enfrenta o Independência-AC na próxima quarta-feira (15), às 19h, no Estádio Banpará Curuzu, pela quarta rodada da Copa Norte. Os ingressos para a partida já estão à venda, com opções de meia-entrada e descontos para sócios. Os torcedores já podem garantir presença tanto pela internet quanto em pontos físicos na Região Metropolitana. Os valores variam conforme o setor e a categoria, com opções de meia-entrada e benefícios para sócios do clube. Os sócios-torcedores do plano Payxão Prime Residencial contam com descontos progressivos, que diminuem conforme o avanço dos dias de comercialização. Valores e setores para o jogo na Curuzu Os preços dos ingressos estão divididos entre arquibancada e cadeiras: Arquibancada: R$ 40 Arquibancada (meia): R$ 20 Cadeira: R$ 100 Cadeira (meia): R$ 50 Arquibancada sócio proprietário: R$ 20 Cadeira sócio proprietário: R$ 50 Descontos progressivos para sócios Os sócios do plano Payxão Prime Residencial têm valores reduzidos conforme o dia da compra: Arquibancada: 1º dia: R$ 24 2º dia: R$ 28 3º dia: R$ 32 Cadeira: 1º dia: R$ 60 2º dia: R$ 70 3º dia: R$ 80 Pontos de venda e horários Os ingressos podem ser adquiridos em lojas oficiais e na sede do clube: Loja Lobo Curuzu e Sede Social: segunda a quarta-feira, das 9h às 18h Lojas Lobo dos Shoppings Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão-Pará, Metrópole, Pátio Belém e Castanheira, de segunda e terça-feira, das 10h às 22h, quarta-feira, das 10h às 18h.