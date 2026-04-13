O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu

Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional

O Liberal
fonte

Papão joga suas últimas cartadas na Copa Norte (Cristino Martins / O Liberal)

O Paysandu enfrenta o Independência-AC na próxima quarta-feira (15), às 19h, no Estádio Banpará Curuzu, pela quarta rodada da Copa Norte. Os ingressos para a partida já estão à venda, com opções de meia-entrada e descontos para sócios.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Os torcedores já podem garantir presença tanto pela internet quanto em pontos físicos na Região Metropolitana. Os valores variam conforme o setor e a categoria, com opções de meia-entrada e benefícios para sócios do clube.

Os sócios-torcedores do plano Payxão Prime Residencial contam com descontos progressivos, que diminuem conforme o avanço dos dias de comercialização.

Valores e setores para o jogo na Curuzu

Os preços dos ingressos estão divididos entre arquibancada e cadeiras:

Arquibancada: R$ 40

Arquibancada (meia): R$ 20

Cadeira: R$ 100

Cadeira (meia): R$ 50

Arquibancada sócio proprietário: R$ 20

Cadeira sócio proprietário: R$ 50

Descontos progressivos para sócios

Os sócios do plano Payxão Prime Residencial têm valores reduzidos conforme o dia da compra:

Arquibancada:

1º dia: R$ 24

2º dia: R$ 28

3º dia: R$ 32

Cadeira:

1º dia: R$ 60

2º dia: R$ 70

3º dia: R$ 80

Pontos de venda e horários

Os ingressos podem ser adquiridos em lojas oficiais e na sede do clube:

Loja Lobo Curuzu e Sede Social: segunda a quarta-feira, das 9h às 18h

Lojas Lobo dos Shoppings Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão-Pará, Metrópole, Pátio Belém e Castanheira, de segunda e terça-feira, das 10h às 22h, quarta-feira, das 10h às 18h.

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

FUTEBOL

Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu

Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional

13.04.26 16h25

futebol

Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C

Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense

13.04.26 12h06

futebol

Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada

Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão

13.04.26 10h31

futebol

'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira

Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea

13.04.26 9h10

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira

Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea

13.04.26 9h10

Liga dos Campeões da AFC

Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League

Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

13.04.26 14h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.04.26 7h00

Liga dos Campeões da AFC

Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League

Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

13.04.26 10h45

