Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais

O Paysandu pode perder uma peça importante no time comandado pelo técnico Júnior Rocha. O volante Pedro Henrique, de 18 anos, uma das maiores revelações do Paysandu nos últimos anos, pode deixar o clube paraense rumo ao Rio de Janeiro (RJ) para o jogar pelo Flamengo. A informação foi dada pelo repórter Bruno Amâncio, da TV Liberal, e confirmada pela equipe de O Liberal.

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A equipe rubro-negra está disposta a pagar o valor da multa rescisória, que gira em torno de R$3 milhões. Existe um impasse entre Flamengo e Paysandu, na questão de um percentual dos direitos econômicos do atleta. O clube da Gávea pretende ter 100% de Pedro Henrique, já o Paysandu pretende comercializar em torno de 80%.

Pedro Henrique vem se destacando no meio-campo bicolor e ganhou a posição de titular no time de Júnior Rocha. São 11 partidas na temporada com a camisa do Papão, sendo 9 como titular. O jogador despertou interesse não só do Mengão, mas também do Fortaleza-CE e do Interncaional-RS, porém, o modelo de negociação do Tricolor do Pici e também do Colorado não agradaram a diretoria bicolor.

'Novo Vanderson'

O volante paraense é chamado por parte da torcida do Paysandu de “novo Vanderson”, volante também paraense que foi destaque do Papão no início dos anos 2000 e que participou de momentos importantes do Paysandu, como os títulos da Série B, Copa Norte, Copa dos Campeões, além das participações na Série A do Brasileiro e a inesquecível Copa Libertadores, em que o Papão chegou às oitavas de final, sendo eliminado pelo Boca Júniors, da Argentina.

O maior ativo do clube

Caso a negociação de Pedro Henrique se concretize com o Flamengo, será a maior venda de um ativo do Paysandu em toda a sua história, superando a venda do meia-atacante Marlon, que foi negociado com a equipe do Gil Vicente, de Portugal, pelo valor de 180 mil euros, lucrando um pouco mais de R$1 milhão.

Paysandu

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu para saber mais detahles dessa negociação, mas até o momento não obteve retorno.