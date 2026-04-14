Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo Fábio Will 14.04.26 16h17 Pedro Henrique pode deixar o Papão (Jorge Luís Totti / Paysandu) O Paysandu pode perder uma peça importante no time comandado pelo técnico Júnior Rocha. O volante Pedro Henrique, de 18 anos, uma das maiores revelações do Paysandu nos últimos anos, pode deixar o clube paraense rumo ao Rio de Janeiro (RJ) para o jogar pelo Flamengo. A informação foi dada pelo repórter Bruno Amâncio, da TV Liberal, e confirmada pela equipe de O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe rubro-negra está disposta a pagar o valor da multa rescisória, que gira em torno de R$3 milhões. Existe um impasse entre Flamengo e Paysandu, na questão de um percentual dos direitos econômicos do atleta. O clube da Gávea pretende ter 100% de Pedro Henrique, já o Paysandu pretende comercializar em torno de 80%. Pedro Henrique vem se destacando no meio-campo bicolor e ganhou a posição de titular no time de Júnior Rocha. São 11 partidas na temporada com a camisa do Papão, sendo 9 como titular. O jogador despertou interesse não só do Mengão, mas também do Fortaleza-CE e do Interncaional-RS, porém, o modelo de negociação do Tricolor do Pici e também do Colorado não agradaram a diretoria bicolor. 'Novo Vanderson' O volante paraense é chamado por parte da torcida do Paysandu de “novo Vanderson”, volante também paraense que foi destaque do Papão no início dos anos 2000 e que participou de momentos importantes do Paysandu, como os títulos da Série B, Copa Norte, Copa dos Campeões, além das participações na Série A do Brasileiro e a inesquecível Copa Libertadores, em que o Papão chegou às oitavas de final, sendo eliminado pelo Boca Júniors, da Argentina. O maior ativo do clube Caso a negociação de Pedro Henrique se concretize com o Flamengo, será a maior venda de um ativo do Paysandu em toda a sua história, superando a venda do meia-atacante Marlon, que foi negociado com a equipe do Gil Vicente, de Portugal, pelo valor de 180 mil euros, lucrando um pouco mais de R$1 milhão. Paysandu A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu para saber mais detahles dessa negociação, mas até o momento não obteve retorno. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu pedro henrique futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 Futebol Mesquita valoriza evolução do Paysandu e projeta reação na Copa Norte Goleiro destaca consistência recente e mira resposta contra o Independência após goleada sofrida 13.04.26 21h12 Futebol VÍDEO: camisa do Paysandu aparece em vídeo de Neymar e agita torcida Manto bicolor surge entre itens da carreira do craque, e ligação com Lecheva ganha força 13.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 Liga dos Campeões da UEFA Atlético x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/04) pela Champions League Atlético de Madrid e Barcelona jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 14.04.26 15h00