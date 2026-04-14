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Thiago Índio é apresentado no Paysandu e aguarda estreia em meio a decisão na Copa Norte

Volante vindo do Cametá destaca oportunidade e pode ser opção contra o Independência-AC, em jogo decisivo na Curuzu

O Liberal
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Tiago Índio, volante do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu apresentou nesta terça-feira (14) o volante Thiago Índio, como reforço para a sequência da temporada. Destaque do Cametá, onde disputou nove partidas e chegou à final da Copa Grão-Pará, o jogador chega como opção ao elenco bicolor e ainda aguarda a estreia — até aqui, foi relacionado e ficou no banco, sem entrar, contra o Brusque.

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Enquanto isso, o Papão tem compromisso decisivo nesta terça-feira (15), pela Copa Norte. A equipe enfrenta o Independência-AC, na Curuzu, precisando vencer para seguir com chances de classificação. O time é o penúltimo colocado do Grupo A, com três pontos, fora da zona de classificação, restando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase.

Durante a apresentação, Thiago Índio valorizou a oportunidade de vestir a camisa do clube. “Primeiramente, só agradeço pela oportunidade de vestir essa camisa. Pretendo honrar essas cores e a torcida bicolor”, afirmou.

O jogador lembrou da passagem pelo Mapará, onde surgiu o interesse do bicola. “Acredito que foi muito boa. Desenvolvi muito na posição e conseguimos fazer uma boa campanha”, comentou.

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No novo clube, ele já percebe diferenças no estilo de jogo e na intensidade dos trabalhos. “É uma diferença gigantesca. O Paysandu tem uma camisa muito pesada. O treinador gosta que eu ataque mais a área e quero corresponder às expectativas”, explicou.

Mesmo ainda sem estrear, Thiago adota cautela e projeta crescimento gradual dentro do elenco. “Sei que é passo a passo. Quero conquistar meu espaço com trabalho, sem atropelar ninguém”, destacou.

De olho no confronto contra o Independência-AC, o volante reforçou a importância do resultado. “O Paysandu entra sempre para vencer, pelo peso da camisa e da torcida. Estamos focados no agora”, afirmou.

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