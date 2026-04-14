Thiago Índio é apresentado no Paysandu e aguarda estreia em meio a decisão na Copa Norte Volante vindo do Cametá destaca oportunidade e pode ser opção contra o Independência-AC, em jogo decisivo na Curuzu O Liberal 14.04.26 19h28 Tiago Índio, volante do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu apresentou nesta terça-feira (14) o volante Thiago Índio, como reforço para a sequência da temporada. Destaque do Cametá, onde disputou nove partidas e chegou à final da Copa Grão-Pará, o jogador chega como opção ao elenco bicolor e ainda aguarda a estreia — até aqui, foi relacionado e ficou no banco, sem entrar, contra o Brusque. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Enquanto isso, o Papão tem compromisso decisivo nesta terça-feira (15), pela Copa Norte. A equipe enfrenta o Independência-AC, na Curuzu, precisando vencer para seguir com chances de classificação. O time é o penúltimo colocado do Grupo A, com três pontos, fora da zona de classificação, restando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase. Durante a apresentação, Thiago Índio valorizou a oportunidade de vestir a camisa do clube. “Primeiramente, só agradeço pela oportunidade de vestir essa camisa. Pretendo honrar essas cores e a torcida bicolor”, afirmou. O jogador lembrou da passagem pelo Mapará, onde surgiu o interesse do bicola. “Acredito que foi muito boa. Desenvolvi muito na posição e conseguimos fazer uma boa campanha”, comentou. VEJA MAIS Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo Mesquita valoriza evolução do Paysandu e projeta reação na Copa Norte Goleiro destaca consistência recente e mira resposta contra o Independência após goleada sofrida No novo clube, ele já percebe diferenças no estilo de jogo e na intensidade dos trabalhos. “É uma diferença gigantesca. O Paysandu tem uma camisa muito pesada. O treinador gosta que eu ataque mais a área e quero corresponder às expectativas”, explicou. Mesmo ainda sem estrear, Thiago adota cautela e projeta crescimento gradual dentro do elenco. “Sei que é passo a passo. Quero conquistar meu espaço com trabalho, sem atropelar ninguém”, destacou. De olho no confronto contra o Independência-AC, o volante reforçou a importância do resultado. “O Paysandu entra sempre para vencer, pelo peso da camisa e da torcida. Estamos focados no agora”, afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia série c 2026 futebol paraense jornal amazônia jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU BRIGA JUDICIAL Justiça determina que Paysandu pague mais de R$ 300 mil para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. 14.04.26 19h51 Futebol Thiago Índio é apresentado no Paysandu e aguarda estreia em meio a decisão na Copa Norte Volante vindo do Cametá destaca oportunidade e pode ser opção contra o Independência-AC, em jogo decisivo na Curuzu 14.04.26 19h28 FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? 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