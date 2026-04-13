O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Mesquita valoriza evolução do Paysandu e projeta reação na Copa Norte

Goleiro destaca consistência recente e mira resposta contra o Independência após goleada sofrida

Mesquita confia na recuperação bicolor pela Copa Norte. (Reprodução / Papão TV)

O goleiro Gabriel Mesquita valorizou a atuação do Paysandu no empate contra o Brusque e destacou a evolução da equipe neste início de temporada.

Segundo o camisa 1, o time bicolor apresentou consistência dentro do que vem sendo trabalhado no dia a dia. “A gente fez um jogo bem consistente dentro daquilo que trabalhamos. Dominamos do início ao fim, fomos bem postados e saímos bem nas transições”, afirmou.

Apesar do volume ofensivo, o goleiro reconheceu a falta de efetividade. “Infelizmente não conseguimos concluir em gol, mas estamos no caminho certo das vitórias”, completou.

Mesquita também ressaltou a postura do grupo ao longo das competições. “São jogos sólidos, o que o professor sempre pede. Trabalhamos com humildade, um ajudando o outro, e é nessa unidade que estamos evoluindo no dia a dia”, disse.

De olho na sequência da temporada, o arqueiro tratou a goleada sofrida por 7 a 0 para o Nacional como um capítulo superado. “Aquele jogo é página virada”, afirmou.

O foco agora está no confronto contra o Independência, pela Copa Norte. “Fizemos uma grande partida contra o Brusque e vamos fazer o mesmo no próximo jogo, respeitando o adversário, mas focados nos nossos objetivos”, projetou.

Por fim, Mesquita destacou o papel da torcida bicolor, que segue apoiando a equipe mesmo em momentos difíceis. “A nossa torcida é espetacular. Independente dos jogos, eles nos apoiam. São o nosso 12º jogador”, finalizou.

