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VÍDEO: camisa do Paysandu aparece em vídeo de Neymar e agita torcida

Manto bicolor surge entre itens da carreira do craque, e ligação com Lecheva ganha força

O Liberal
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O escudo bicolor aparece em destaque entre as camisas guardadas pelo craque. (Reprodução / Canal Neymar Jr)

Uma cena despretensiosa chamou a atenção da torcida paraense, especialmente a do Paysandu. Em um vídeo divulgado em seu canal no YouTube, Neymar Jr. exibe diversos objetos conquistados ao longo da carreira. Ao mostrar uma gaveta com camisas trocadas em dias de jogos, surge o manto bicolor em destaque, entre dezenas de uniformes guardados com carinho pelo atleta.

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Após o momento, a torcida paraense passou a buscar saber quem foi o autor do presente. Uma hipótese que ganhou força é a de que a camisa teria sido entregue pelo ídolo, ex-atleta e atual diretor do Paysandu, Lecheva. 

Confira o momento que Neymar mostra a camisa do Paysandu:

O último encontro oficial entre Neymar e Lecheva ocorreu em setembro de 2023, quando o atacante esteve em Belém com a Seleção Brasileira, para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Na ocasião, Lecheva presenteou o atleta com uma camisa do Paysandu, e o momento foi registrado em fotografia.

image A camisa exibida na gaveta de Neymar teria sido um presente de Lecheva, amigo pessoal da familar Neymar. (Reprodução / Divulgação)

Relação antiga

Lecheva mantém uma relação estreita com Neymar, mais especificamente com Neymar Pai. Os dois atuaram juntos por alguns anos no União Mogi-SP, no início da década de 1990.

Enquanto Lecheva estava no início da carreira, Neymar Pai já se aproximava da reta final. A amizade construída em campo perdura até os dias de hoje, abrindo caminho para diversos encontros entre eles, alguns públicos e outros no ambiente familiar.

 

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