VÍDEO: camisa do Paysandu aparece em vídeo de Neymar e agita torcida Manto bicolor surge entre itens da carreira do craque, e ligação com Lecheva ganha força O Liberal 13.04.26 19h08 O escudo bicolor aparece em destaque entre as camisas guardadas pelo craque. (Reprodução / Canal Neymar Jr) Uma cena despretensiosa chamou a atenção da torcida paraense, especialmente a do Paysandu. Em um vídeo divulgado em seu canal no YouTube, Neymar Jr. exibe diversos objetos conquistados ao longo da carreira. Ao mostrar uma gaveta com camisas trocadas em dias de jogos, surge o manto bicolor em destaque, entre dezenas de uniformes guardados com carinho pelo atleta. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Após o momento, a torcida paraense passou a buscar saber quem foi o autor do presente. Uma hipótese que ganhou força é a de que a camisa teria sido entregue pelo ídolo, ex-atleta e atual diretor do Paysandu, Lecheva. Confira o momento que Neymar mostra a camisa do Paysandu: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O último encontro oficial entre Neymar e Lecheva ocorreu em setembro de 2023, quando o atacante esteve em Belém com a Seleção Brasileira, para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, Lecheva presenteou o atleta com uma camisa do Paysandu, e o momento foi registrado em fotografia. A camisa exibida na gaveta de Neymar teria sido um presente de Lecheva, amigo pessoal da familar Neymar. (Reprodução / Divulgação) Relação antiga Lecheva mantém uma relação estreita com Neymar, mais especificamente com Neymar Pai. Os dois atuaram juntos por alguns anos no União Mogi-SP, no início da década de 1990. Enquanto Lecheva estava no início da carreira, Neymar Pai já se aproximava da reta final. A amizade construída em campo perdura até os dias de hoje, abrindo caminho para diversos encontros entre eles, alguns públicos e outros no ambiente familiar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol neymar junior camisa do paysandu futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Mesquita valoriza evolução do Paysandu e projeta reação na Copa Norte Goleiro destaca consistência recente e mira resposta contra o Independência após goleada sofrida 13.04.26 21h12 Futebol VÍDEO: camisa do Paysandu aparece em vídeo de Neymar e agita torcida Manto bicolor surge entre itens da carreira do craque, e ligação com Lecheva ganha força 13.04.26 19h08 FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 futebol Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense 13.04.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 tristeza Jogador de futebol é morto a tiros após ônibus da equipe sofrer assalto 'Homens mascarados, armados com pistolas e fuzis, começaram a atirar contra o nosso ônibus enquanto o motorista tentava dar ré', dizia o comunicado 13.04.26 15h17