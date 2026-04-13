Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense O Liberal 13.04.26 12h06 Torcedores marcaram presença no estádio (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu não conseguiu o resultado que queria contra o Brusque-SC, no último domingo (12), na Curuzu. O time bicolor empatou por 1 a 1 com a equipe catarinense e somou mais um ponto na Série C. E, por falta de apoio, não foi. No estádio bicolor, quase 10 mil torcedores marcaram presença no duelo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Conforme o boletim financeiro do jogo, 9.863 torcedores estiveram na partida, sendo 8.176 pagantes e 1.687 gratuidades, cerca de 61% da capacidade do estádio bicolor, que é de mais de 16 mil. Com isso, o Papão arrecadou um total de R$ 329.703,75 com a venda de ingressos, que custaram R$ 50 para o setor de arquibancada e R$ 100 para cadeiras. No entanto, como mandante do jogo, o Bicola precisou desembolsar R$ 105.900,24 com as despesas para a realização da partida, que incluem segurança, alimentação, logística e outros itens. Com isso, ao final, o Paysandu teve um lucro de R$ 223.803,51. Além dos ingressos individuais, o Paysandu também disponibilizou aos torcedores a "casadinha" com o jogo contra o Barra-SC, que será disputado no próximo sábado (18), também na Curuzu. A promoção garantia bilhetes para as duas partidas por R$ 70 (arquibancada) e R$ 150 (cadeira). Conforme o boletim financeiro, 1.322 bicolores, que não fazem parte de programas de sócio-torcedor, garantiram a promoção. O duelo contra o Brusque marcou o reencontro da torcida bicolor com o Papão na Série C. O Paysandu estreou na competição fora de casa contra o Volta Redonda-RJ e conquistou uma vitória por 1 a 0. Já no domingo, mesmo com o apoio do torcedor, o Bicola sofreu para garantir o empate. Apenas aos 35 minutos da etapa final foi que Ítalo, de pênalti, deixou tudo igual. O Bicola é o sétimo na tabela, empatado com o Santa Cruz, com quatro pontos. O próximo adversário, o Barra, está na nona posição. Agenda Antes da partida contra o Barra, o Paysandu terá, nesta semana, um duelo pela quarta rodada da Copa Norte. Após a goleada por 7 a 0 para o Nacional-AM, o clube deve usar mais titulares diante do Independência-AP na próxima quarta-feira (15). Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 