Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira

Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea

O Liberal
fonte

Nova camisa bicolor ganhou o nome de 'Guerreira' (Divulgação)

O Paysandu lançou a segunda camisa oficial da temporada 2026. A coleção, que é predominantemente branca, ganhou o nome de “Guerreira”, como uma forma de representar a força do time dentro e fora de campo. O novo manto bicolor foi idealizado pela própria marca do clube, a Lobo. O lançamento ocorreu na noite do último domingo (12), quando o Bicola fez a estreia em casa na Série C do Campeonato Brasileiro. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A peça é toda branca e limpa, sem detalhes marcantes, apenas com uma textura no mesmo tom. O design traz detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea, além da inscrição “Paysandu” aplicada na parte traseira da gola. O uniforme também conta com escudo em patch bordado e com a lobo da marca aplicado em silicone 3D.

Conforme explicou o clube, a proposta do modelo é apresentar um visual mais limpo e marcante, que possa valorizar a tradição do time em uma releitura moderna. Com isso, o nome da coleção "carrega o momento vivido pelo Paysandu, de luta, entrega e busca constante por evolução".

VEJA MAIS 

image Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’
Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida

image Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C
Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona

Para o clube, o novo manto é símbolo de persistência, de que a equipe "não recua diante dos desafios e encontra na sua torcida a energia para seguir em frente".

VEJA OS DETALHES

camisa do paysandu 2026

A peça é feita em tecido jacquard exclusivo, material sofisticado e durável, que entrega textura diferenciada e conforto para os torcedores.

image Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo
O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

O novo uniforme está disponível em todas as lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém, no valor de R$ 319,97. Sócios do programa Payxão Prime Residencial têm descontos, e a peça sai por R$ 287,97.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

futebol

Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada

Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão

13.04.26 10h31

futebol

'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira

Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea

13.04.26 9h10

ESPORTE

Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’

Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida

12.04.26 22h31

FUTEBOL

Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C

Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona

12.04.26 19h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira

Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea

13.04.26 9h10

ESPORTE

Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’

Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida

12.04.26 22h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.04.26 7h00

Liga dos Campeões da AFC

Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League

Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

13.04.26 10h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda