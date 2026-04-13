'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira

O Paysandu lançou a segunda camisa oficial da temporada 2026. A coleção, que é predominantemente branca, ganhou o nome de “Guerreira”, como uma forma de representar a força do time dentro e fora de campo. O novo manto bicolor foi idealizado pela própria marca do clube, a Lobo. O lançamento ocorreu na noite do último domingo (12), quando o Bicola fez a estreia em casa na Série C do Campeonato Brasileiro.

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A peça é toda branca e limpa, sem detalhes marcantes, apenas com uma textura no mesmo tom. O design traz detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea, além da inscrição “Paysandu” aplicada na parte traseira da gola. O uniforme também conta com escudo em patch bordado e com a lobo da marca aplicado em silicone 3D.

Conforme explicou o clube, a proposta do modelo é apresentar um visual mais limpo e marcante, que possa valorizar a tradição do time em uma releitura moderna. Com isso, o nome da coleção "carrega o momento vivido pelo Paysandu, de luta, entrega e busca constante por evolução".

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Para o clube, o novo manto é símbolo de persistência, de que a equipe "não recua diante dos desafios e encontra na sua torcida a energia para seguir em frente".

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camisa do paysandu 2026 Divulgação Divulgação Divulgação

A peça é feita em tecido jacquard exclusivo, material sofisticado e durável, que entrega textura diferenciada e conforto para os torcedores.

O novo uniforme está disponível em todas as lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém, no valor de R$ 319,97. Sócios do programa Payxão Prime Residencial têm descontos, e a peça sai por R$ 287,97.