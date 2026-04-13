'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea O Liberal 13.04.26 9h10 Nova camisa bicolor ganhou o nome de 'Guerreira' (Divulgação) O Paysandu lançou a segunda camisa oficial da temporada 2026. A coleção, que é predominantemente branca, ganhou o nome de “Guerreira”, como uma forma de representar a força do time dentro e fora de campo. O novo manto bicolor foi idealizado pela própria marca do clube, a Lobo. O lançamento ocorreu na noite do último domingo (12), quando o Bicola fez a estreia em casa na Série C do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A peça é toda branca e limpa, sem detalhes marcantes, apenas com uma textura no mesmo tom. O design traz detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea, além da inscrição “Paysandu” aplicada na parte traseira da gola. O uniforme também conta com escudo em patch bordado e com a lobo da marca aplicado em silicone 3D. Conforme explicou o clube, a proposta do modelo é apresentar um visual mais limpo e marcante, que possa valorizar a tradição do time em uma releitura moderna. Com isso, o nome da coleção "carrega o momento vivido pelo Paysandu, de luta, entrega e busca constante por evolução". VEJA MAIS Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona Para o clube, o novo manto é símbolo de persistência, de que a equipe "não recua diante dos desafios e encontra na sua torcida a energia para seguir em frente". VEJA OS DETALHES camisa do paysandu 2026 Divulgação Divulgação Divulgação A peça é feita em tecido jacquard exclusivo, material sofisticado e durável, que entrega textura diferenciada e conforto para os torcedores. Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 O novo uniforme está disponível em todas as lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém, no valor de R$ 319,97. Sócios do programa Payxão Prime Residencial têm descontos, e a peça sai por R$ 287,97. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31 FUTEBOL Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona 12.04.26 19h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 10h45