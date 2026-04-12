Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona O Liberal 12.04.26 19h11 Tudo igual na Curuzu para Papão x Bruscão (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu não saiu do empate com o Brusque na tarde deste domingo (12), na Curuzu, pela 2ª rodada do campeonato Brasileiro da Série C. Em um jogo truncado e com polêmica da arbitragem, Papão e Brusque empataram em 1 a 1. VEJA COMO FOI O LANCE A LANCE DE PAYSANDU X BRUSQUE O Paysandu entrou em campo com o apoio da Fiel, que compareceu em uma tarde chuvosa na capital paraense. O jogo foi movimentado na primeira etapa, com os dois times tendo chances de abrir o marcador. 15 min de Brusque O Brusque foi predominante nos minutos iniciais. A equipe quadricolor comandou as ações no início da partida, rodou a bola e quase marcou com Petterson, que exigiu uma boa defesa do goleiro Gabriel Mesquita. Bola no chão e Paysandu volta pro jogo A equipe bicolor comandada pelo técnico Júnior Rocha buscava muito as jogadas pelos lados, principalmente o direito com Edílson, além dos chutes de fora da área, principalmente com Marcinho e Kleiton Pego, que arriscaram e levaram perigo. Aos poucos o clube bicolor botou a bola no chão e foi ganhando espaço. O Papão criava e teve as melhores oportunidades no primeiro tempo, mas não foi efetivo, porém, quando o Paysandu conseguiu, a arbitragem entrou em ação. No final da primeira etapa o Paysandu pressionou e conseguiu abrir o placar, após jogada de Edílson na direita, o jogador bicolor cruzou na área, a bola desvia na defesa sobra para Ítalo, que marcou o gol, porém ele foi anulado. O árbitro informou que a bola pegou na mão de Kleiton Pego e anulou o gol bicolor. Sonolento... No segundo tempo o Paysandu entrou em campo “sonolento” e foi castigado. Na volta do intervalo, a equipe alviceleste não se encontrou nos primeiros minutos e foi duramente castigada aos 5 minutos. VEJA AS FOTOS DA PARTIDA Paysandu x Brusque Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Gol do Bruscão Cipriano, do Brusque, roubou a bola no meio de campo, avançou e encontrou Petterson na esquerda, ele entrou na área e mandou na saída do goleiro Gabriel Mesquita, a bola tocou no travessão e sobrou para Cipriano, que acompanhou a jogada e mandou de cabeça para o funda do gol, abrindo placar na Curuzu. É pênalti! Após o gol o Paysandu foi todo ataque. A Ítalo, do Papão, foi bastante acionado tanto nas jogadas pelo chão, quanto nos cruzamentos. Empurrado pela torcida, o clube paraense pressionou o Brusque e, após passe para Ítalo na área, o jogador do Paysandu foi derrubado por Cipriano na área e o árbitro assinalou o pênalti para o Papão. "Ele é artilheiro e goleador..." O atacante Ítalo foi para a cobrança e deslocou o goleiro Matheus Nogueira, cobrando no canto direito e deixando tudo igual no placar da Curuzu, aos 36 minutos. O atacante bicolor marcou seu 9º gol na temporada vestindo a camisa do Papão. Panorama Com o empate, Paysandu e Brusque somam 4 pontos na tabela. O próximo compromisso do clube catarinense na Série C será contra O Maringá-PR, fora de casa. Já o adversário do Papão será o Barra-SC, no sábado (18), ás 18h30, na Curuzu. FICHA TÉCNICA Local: Curuzu – Belém (PA) Data: 12.04.2024 Horário: 17h Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ) Auxiliares: Ra´hael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Fábio Ramos Franca (RJ) Gols: Cipriano 5’/2T (BRU); Ítalo 36’/2T (PAY) Cartões amarelos: Caio Mello e Castro (PAY); Matheus Nogueira, Jeferson, Gazão, Rafael Milhorim e Guga (BRU) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi (Luciano Taboca); Pedro Henrique, Caio Mello (Henrico), Marcinho (Lucas Cardoso) e Hinkel; Kleiton Pego (Thalyson) e Ítalo (Juninho). Técnico: Júnior Rocha. Brusque: Matheus Nogueira; Jeferson, Alisson Cassiano, Cipriano e Davi Gabriel (Raimar); Bernardo (Alex Paulino), Gazão (Macário) e Jonatan Lucca; Álvaro (Rafael Milhorim), Petterson e Adrianinho (Guga). Técnico: Higo Magalhães Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu paysandu x brusque série c futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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