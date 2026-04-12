Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C

O Paysandu não saiu do empate com o Brusque na tarde deste domingo (12), na Curuzu, pela 2ª rodada do campeonato Brasileiro da Série C. Em um jogo truncado e com polêmica da arbitragem, Papão e Brusque empataram em 1 a 1.

VEJA COMO FOI O LANCE A LANCE DE PAYSANDU X BRUSQUE

O Paysandu entrou em campo com o apoio da Fiel, que compareceu em uma tarde chuvosa na capital paraense. O jogo foi movimentado na primeira etapa, com os dois times tendo chances de abrir o marcador.

15 min de Brusque

O Brusque foi predominante nos minutos iniciais. A equipe quadricolor comandou as ações no início da partida, rodou a bola e quase marcou com Petterson, que exigiu uma boa defesa do goleiro Gabriel Mesquita.

Bola no chão e Paysandu volta pro jogo

A equipe bicolor comandada pelo técnico Júnior Rocha buscava muito as jogadas pelos lados, principalmente o direito com Edílson, além dos chutes de fora da área, principalmente com Marcinho e Kleiton Pego, que arriscaram e levaram perigo. Aos poucos o clube bicolor botou a bola no chão e foi ganhando espaço.

O Papão criava e teve as melhores oportunidades no primeiro tempo, mas não foi efetivo, porém, quando o Paysandu conseguiu, a arbitragem entrou em ação. No final da primeira etapa o Paysandu pressionou e conseguiu abrir o placar, após jogada de Edílson na direita, o jogador bicolor cruzou na área, a bola desvia na defesa sobra para Ítalo, que marcou o gol, porém ele foi anulado. O árbitro informou que a bola pegou na mão de Kleiton Pego e anulou o gol bicolor.

Sonolento...

No segundo tempo o Paysandu entrou em campo “sonolento” e foi castigado. Na volta do intervalo, a equipe alviceleste não se encontrou nos primeiros minutos e foi duramente castigada aos 5 minutos.

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Paysandu x Brusque Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal

Gol do Bruscão

Cipriano, do Brusque, roubou a bola no meio de campo, avançou e encontrou Petterson na esquerda, ele entrou na área e mandou na saída do goleiro Gabriel Mesquita, a bola tocou no travessão e sobrou para Cipriano, que acompanhou a jogada e mandou de cabeça para o funda do gol, abrindo placar na Curuzu.

É pênalti!

Após o gol o Paysandu foi todo ataque. A Ítalo, do Papão, foi bastante acionado tanto nas jogadas pelo chão, quanto nos cruzamentos. Empurrado pela torcida, o clube paraense pressionou o Brusque e, após passe para Ítalo na área, o jogador do Paysandu foi derrubado por Cipriano na área e o árbitro assinalou o pênalti para o Papão.

"Ele é artilheiro e goleador..."

O atacante Ítalo foi para a cobrança e deslocou o goleiro Matheus Nogueira, cobrando no canto direito e deixando tudo igual no placar da Curuzu, aos 36 minutos. O atacante bicolor marcou seu 9º gol na temporada vestindo a camisa do Papão.

Panorama

Com o empate, Paysandu e Brusque somam 4 pontos na tabela. O próximo compromisso do clube catarinense na Série C será contra O Maringá-PR, fora de casa. Já o adversário do Papão será o Barra-SC, no sábado (18), ás 18h30, na Curuzu.

FICHA TÉCNICA

Local: Curuzu – Belém (PA)

Data: 12.04.2024

Horário: 17h

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

Auxiliares: Ra´hael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Fábio Ramos Franca (RJ)

Gols: Cipriano 5’/2T (BRU); Ítalo 36’/2T (PAY)

Cartões amarelos: Caio Mello e Castro (PAY); Matheus Nogueira, Jeferson, Gazão, Rafael Milhorim e Guga (BRU)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi (Luciano Taboca); Pedro Henrique, Caio Mello (Henrico), Marcinho (Lucas Cardoso) e Hinkel; Kleiton Pego (Thalyson) e Ítalo (Juninho). Técnico: Júnior Rocha.

Brusque: Matheus Nogueira; Jeferson, Alisson Cassiano, Cipriano e Davi Gabriel (Raimar); Bernardo (Alex Paulino), Gazão (Macário) e Jonatan Lucca; Álvaro (Rafael Milhorim), Petterson e Adrianinho (Guga). Técnico: Higo Magalhães