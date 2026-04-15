Júnior Rocha valoriza mescla e explica oscilação do Papão

O técnico Júnior Rocha destacou, após a vitória do Paysandu sobre o Independência-AC, o impacto da mescla entre juventude e experiência no desempenho da equipe. Com um time novamente modificado, o treinador chamou atenção para as limitações naturais de um grupo com muitos atletas oriundos da base, especialmente pela falta de sequência de jogos ao longo da temporada.

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Segundo ele, a ausência de rodagem pesa diretamente dentro de campo. “Esse time não joga muitos jogos, como tem jogados os 10 que ficaram de fora. Não tem a experiência que tem o Caio Mello e a potência do Pedro, que são jogadores acima da média”, afirmou. O treinador também reforçou que a principal dificuldade está justamente na pouca minutagem desses atletas: “A grande dificuldade nossa é que a gente não tem lastro de jogo com esses meninos. Às vezes, no ano, eles vão fazer dez partidas, isso pra uma base é muito pouco. A experiência vem do jogo”.

Para o comandante bicolor, a solução passa pela integração com jogadores mais experientes, estratégia que, segundo ele, fez diferença no resultado desta quarta-feira. “A mescla hoje melhorou esse desempenho, esse conjunto”, resumiu. Ele ressaltou ainda o papel dos atletas mais rodados na condução dos jovens dentro de campo: “Hoje tinha mais experiência com eles desde o início, esses caras mais experientes induzem esses atletas, conversam, essa mescla é muito boa”.

Júnior Rocha também relacionou esse modelo de utilização do elenco com a campanha do clube na temporada. O Paysandu, além de seguir vivo na Copa Norte, já conquistou o título estadual e alcançou a quinta fase da Copa do Brasil. “Foi o que nos trouxe até agora aqui, na quinta fase da Copa do Brasil, campeão do Parazão, e com chances de classificar na Copa Norte ainda”, concluiu.