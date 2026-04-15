Júnior Rocha valoriza mescla e explica oscilação do Papão Treinador aponta falta de rodagem da base, destaca peso dos mais experientes e credita evolução à combinação no elenco bicolor O Liberal 15.04.26 22h03 O técnico Júnior Rocha destacou, após a vitória do Paysandu sobre o Independência-AC, o impacto da mescla entre juventude e experiência no desempenho da equipe. Com um time novamente modificado, o treinador chamou atenção para as limitações naturais de um grupo com muitos atletas oriundos da base, especialmente pela falta de sequência de jogos ao longo da temporada. VEJA MAIS Paysandu vence Independência de virada e segue vivo na Copa Norte Paysandu sai atrás, empata em pênalti polêmico e vira sobre o Independência Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo Segundo ele, a ausência de rodagem pesa diretamente dentro de campo. “Esse time não joga muitos jogos, como tem jogados os 10 que ficaram de fora. Não tem a experiência que tem o Caio Mello e a potência do Pedro, que são jogadores acima da média”, afirmou. O treinador também reforçou que a principal dificuldade está justamente na pouca minutagem desses atletas: “A grande dificuldade nossa é que a gente não tem lastro de jogo com esses meninos. Às vezes, no ano, eles vão fazer dez partidas, isso pra uma base é muito pouco. A experiência vem do jogo”. Para o comandante bicolor, a solução passa pela integração com jogadores mais experientes, estratégia que, segundo ele, fez diferença no resultado desta quarta-feira. “A mescla hoje melhorou esse desempenho, esse conjunto”, resumiu. Ele ressaltou ainda o papel dos atletas mais rodados na condução dos jovens dentro de campo: “Hoje tinha mais experiência com eles desde o início, esses caras mais experientes induzem esses atletas, conversam, essa mescla é muito boa”. Júnior Rocha também relacionou esse modelo de utilização do elenco com a campanha do clube na temporada. O Paysandu, além de seguir vivo na Copa Norte, já conquistou o título estadual e alcançou a quinta fase da Copa do Brasil. “Foi o que nos trouxe até agora aqui, na quinta fase da Copa do Brasil, campeão do Parazão, e com chances de classificar na Copa Norte ainda”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SATISFEITO Júnior Rocha valoriza mescla e explica oscilação do Papão Treinador aponta falta de rodagem da base, destaca peso dos mais experientes e credita evolução à combinação no elenco bicolor 15.04.26 22h03 COPA NORTE Paysandu vence Independência de virada e segue vivo na Copa Norte Paysandu sai atrás, empata em pênalti polêmico e vira sobre o Independência 15.04.26 21h40 COPA NORTE Com novidades, Paysandu está escalado para enfrentar o Independência; confira Como já era esperado, o técnico Júnior Cunha optou por uma formação alternativa, mas com a presença de alguns jogadores mais experientes 15.04.26 18h01 É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40