Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo Fábio Will 15.04.26 15h45 Pedro Henrique já defendeu o Remo na categoria Sub-17 (Jorge Luís Totti / Paysandu) O Paysandu está próximo de fechar a venda do volante Pedro Henrique, junto ao Flamengo. O atleta pertence ao Paysandu e está sendo negociado por um valor de R$3,4 milhões. Caso se concretize a venda, essa será a maior transação do Papão na história, porém, parte desse valor poderá parar na conta do Remo, seu maior rival, já que Pedro Henrique vestiu a camisa azulina antes de se transferir ao Paysandu. O Remo já informou que vai buscar seus direitos, caso se concretize a negociação. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Remo se baseia na Lei Pelé, que detém até 5% do valor em transferência nacional, repassado aos clubes que tiveram participação na formação do jogador entre os 14 e os 19 anos. O clube azulino foi um deles, junto com o Paysandu e o Comercial, de Ananindeua. Existe registros do atleta atuando pelo Leão Azul no Sub-17 na temporada 2022 e, se for comprovado formalmente, o Leão Azul poderá ter direito a um percentual, que varia de 0,5% a 1%. Remo Em nota, o Remo informou que possui direito a valores na negociação de Pedro Henrique e que vai atrás dos valores correspondentes. “O Clube do Remo tem direito a receber valores pela formação do atleta e realizará a cobrança após a conclusão dos trâmites”, disse o clube azulino. Pedro Henrique atuando pelo Remo (Reprodução / Instagram @portalchumbogrosso) VEJA MAIS Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo Joia da base, Pedro Henrique celebra primeiro título profissional com o Paysandu Volante de 19 anos destaca união entre jovens e experientes após conquista do 51º Campeonato Paraense e já projeta desafio pela Copa do Brasil Pedro Henrique Tratado como uma joia no Paysandu, Pedro Henrique ganhou destaque no clube bicolor no final da Série B do ano passado, quando entrou em algumas partidas do Paysandu, que já estava praticamente rebaixado. Na atual temporada o volante vem sendo uma peça fundamental no time comandado pelo técnico Júnior Rocha. São 11 partidas neste ano, sendo nove como titular, dois gols marcados e a conquista do título do Parazão. Paysandu A diretoria bicolor segue em profundo silêncio e não comenta o caso. A equipe de O Liberal entrou em contato com o clube, mas não obteve retorno. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo paysandu paysandu futebol pedro henrique flamengo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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