Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda

O Paysandu está próximo de fechar a venda do volante Pedro Henrique, junto ao Flamengo. O atleta pertence ao Paysandu e está sendo negociado por um valor de R$3,4 milhões. Caso se concretize a venda, essa será a maior transação do Papão na história, porém, parte desse valor poderá parar na conta do Remo, seu maior rival, já que Pedro Henrique vestiu a camisa azulina antes de se transferir ao Paysandu. O Remo já informou que vai buscar seus direitos, caso se concretize a negociação.

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O Remo se baseia na Lei Pelé, que detém até 5% do valor em transferência nacional, repassado aos clubes que tiveram participação na formação do jogador entre os 14 e os 19 anos. O clube azulino foi um deles, junto com o Paysandu e o Comercial, de Ananindeua. Existe registros do atleta atuando pelo Leão Azul no Sub-17 na temporada 2022 e, se for comprovado formalmente, o Leão Azul poderá ter direito a um percentual, que varia de 0,5% a 1%.

Remo

Em nota, o Remo informou que possui direito a valores na negociação de Pedro Henrique e que vai atrás dos valores correspondentes.

“O Clube do Remo tem direito a receber valores pela formação do atleta e realizará a cobrança após a conclusão dos trâmites”, disse o clube azulino.

Pedro Henrique atuando pelo Remo (Reprodução / Instagram @portalchumbogrosso)

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Pedro Henrique

Tratado como uma joia no Paysandu, Pedro Henrique ganhou destaque no clube bicolor no final da Série B do ano passado, quando entrou em algumas partidas do Paysandu, que já estava praticamente rebaixado. Na atual temporada o volante vem sendo uma peça fundamental no time comandado pelo técnico Júnior Rocha. São 11 partidas neste ano, sendo nove como titular, dois gols marcados e a conquista do título do Parazão.

Paysandu

A diretoria bicolor segue em profundo silêncio e não comenta o caso. A equipe de O Liberal entrou em contato com o clube, mas não obteve retorno.