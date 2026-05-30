Flamengo x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/05) pelo Brasileirão

Flamengo x Coritiba disputam hoje, sábado (30/05), a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Coritiba ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view), a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo faz sua última partida antes da pausa para a Copa do Mundo. Mesmo após a derrota para o Palmeiras na rodada passada, o Rubro-Negro segue na vice-liderança do Brasileirão, com 31 pontos. A equipe carioca, porém, sofre com diversos desfalques por convocações para seleções nacionais.

Já o Coritiba vive grande fase em seu retorno à Série A. O Coxa ocupa a sexta colocação, com 26 pontos, e chega embalado após vitórias sobre Santos e Bahia. O objetivo dos paranaenses é somar pontos fora de casa e seguir na briga pelas primeiras posições da tabela.

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Flamengo x Coritiba: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Saúl; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Coritiba

Campeonato Brasileiro Série A

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 30 de maio de 2026, às 16h