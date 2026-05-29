Libertadores 2026: veja os duelos sorteados das oitavas e o chaveamento até a final Estadão Conteúdo 29.05.26 13h02 A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) promoveu, em sua sede, em Luque-PAR, nesta sexta-feira, o sorteio que definiu os cruzamentos das oitavas de final da Libertadores. O Corinthians terá um confronto difícil e enfrentará o Rosario Central, da Argentina, equipe que conta com Ángel Di María. Caso avance, o time alvinegro mede forças nas quartas de final com o argentino Estudiantes de La Plata ou Universidad Católica, do Chile. O Palmeiras foi alocado na chave oposta e encontrará novamente o Cerro Porteño, time que mais vezes enfrentou na história da competição e que foi adversário na fase de grupos. Nas quartas de final, se superar os paraguaios, a equipe de Abel Ferreira encara o Mirassol ou a LDU de Quito-EQU. As oitavas de final terão um confronto brasileiro. Cruzeiro e Flamengo vão duelar por um lugar na próxima etapa. Quem passar desse confronto vai jogar contra Independiente del Valle, do Equador, ou Deportes Tolima, da Colômbia. Por fim, outro brasileiro reeditará uma partida da fase de grupos. O Fluminense fará um tira-teima com o Independiente Rivadavia, da Argentina. Caso conquiste a classificação, o conjunto tricolor enfrentará o vencedor do jogo entre o argentino Platense e o chileno Coquimbo Unido. Seis equipes brasileiras participam desta fase do torneio. Flamengo e Corinthians avançaram na primeira colocação de suas chaves. O time rubro-negro, por ter a melhor campanha, vai decidir todos os seus duelos como mandante até a semifinal, caso chegue lá. Palmeiras, Mirassol, Cruzeiro e Fluminense passaram para as oitavas no segundo lugar de suas chaves. E, por isso, serão visitantes nos jogos de volta desta etapa da Libertadores. As datas e horários exatos dos jogos das oitavas de final ainda não estão definidos, mas as partidas de ida serão disputadas na semana de 11 de agosto, enquanto os duelos de volta estão programados para a semana de 18 de agosto. VEJA COMO FICARAM OS CRUZAMENTOS DA LIBERTADORES: Estudiantes de La Plata-ARG x Universidad Católica-CHI Rosario Central-ARG x Corinthians Cruzeiro x Flamengo Deportes Tolima-COL x Independiente del Valle-EQU Mirassol x LDU-EQU Palmeiras x Cerro Porteño-PAR Platense-ARG x Coquimbo Unido-CHI Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Corinthians Palmeiras Flamengo Cruzeiro Mirassol Fluminense Cruzeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58