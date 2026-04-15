Paysandu enfrenta o Independência valendo a sobrevivência na Copa Norte; começa o jogo

O Paysandu entra em campo nesta quarta-feira (15), às 19h, na Estádio da Curuzu, para enfrentar o Independência (AC), pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Norte. Em situação delicada na tabela, onde atualmente ocupa a quinta posição, com três pontos (uma vitória e duas derrotas), o time paraense precisa vencer para seguir com chances reais de classificação à próxima fase. Nacional (AM) e Trem (AP), com 7 e 6 pontos, respectivamente, ocupam as duas primeiras posições.

Começa o jogo! Paysandu demorou menos de um minuto para dar sua primeira chegada no ataque, quando Juninho entrou na área, limpou e tentou chute, mas a zaga do time acreano bloqueou. Logo depois o Independência respondeu e com muito perigo, com Pitéu e Kayky Gomes tabelando, o atacante bateu colocado e a bola passou muito perto do ângulo de Drosny.

Cinco minutos de um jogo que, ao que tudo indica, será bem movimentado. Paysandu deu a primeira chegada com Juninho, mas time acreano mostrou que não veio à passeio e nem para se retrancar, atacando e quase chegando ao gol.

Diogo foi o autor do gol do time tricolor (Wagner Santana/O Liberal)

Gol do Independência aos 11 minutos. Diogo aproveitou sobra na área e bateu pro fundo das redes! O tricolor do Acre mereceu o gol, era o time que vinha apresentando mais jogadas de ataque. Tanto que, logo após o gol, o atacante Pitéu entrou na área e pedalou pra cima de Iarley, batendo bem, mas Luccão cortou, evitando um possível segundo gol do Independência.

O Paysandu concentra suas tentativas pelo lado direito, sempre pelos pés de Thalysson, mas o time do Independência está bem postado defensivamente.

Aos 20 minutos, a posse de bola é maior para o Independência, com 56%, o que mostra a dificuldade bicolor para trocar passes e ficar com a bola.

Só aos 25 minutos o Paysandu conseguiu dar seu primeiro chute a gol na partida, com Lucas Cardoso. O atacante bateu de fora da área e o goleiro do Independência precisou defender em dois tempos. E o lance acordou o time bicolor. Logo depois Lucas Cardoso cruzou e Juninho, livre, não alcançou a bola. Ele estava ne entrada da pequena área, seria fatal!

Jogo vai ficando mais faltoso, Paysandu começa a marcar mais em cima, dificultando as chegadas do Independência.