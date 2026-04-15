Paysandu enfrenta o Independência valendo a sobrevivência na Copa Norte; começa o jogo Vindo de duas derrotas, Papão atualmente é o 5º colocado do Grupo A e só a vitória interessa O Liberal 15.04.26 18h55 O Paysandu entra em campo nesta quarta-feira (15), às 19h, na Estádio da Curuzu, para enfrentar o Independência (AC), pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Norte. Em situação delicada na tabela, onde atualmente ocupa a quinta posição, com três pontos (uma vitória e duas derrotas), o time paraense precisa vencer para seguir com chances reais de classificação à próxima fase. Nacional (AM) e Trem (AP), com 7 e 6 pontos, respectivamente, ocupam as duas primeiras posições. Começa o jogo! Paysandu demorou menos de um minuto para dar sua primeira chegada no ataque, quando Juninho entrou na área, limpou e tentou chute, mas a zaga do time acreano bloqueou. Logo depois o Independência respondeu e com muito perigo, com Pitéu e Kayky Gomes tabelando, o atacante bateu colocado e a bola passou muito perto do ângulo de Drosny. Cinco minutos de um jogo que, ao que tudo indica, será bem movimentado. Paysandu deu a primeira chegada com Juninho, mas time acreano mostrou que não veio à passeio e nem para se retrancar, atacando e quase chegando ao gol. Diogo foi o autor do gol do time tricolor (Wagner Santana/O Liberal) Gol do Independência aos 11 minutos. Diogo aproveitou sobra na área e bateu pro fundo das redes! O tricolor do Acre mereceu o gol, era o time que vinha apresentando mais jogadas de ataque. Tanto que, logo após o gol, o atacante Pitéu entrou na área e pedalou pra cima de Iarley, batendo bem, mas Luccão cortou, evitando um possível segundo gol do Independência. O Paysandu concentra suas tentativas pelo lado direito, sempre pelos pés de Thalysson, mas o time do Independência está bem postado defensivamente. Aos 20 minutos, a posse de bola é maior para o Independência, com 56%, o que mostra a dificuldade bicolor para trocar passes e ficar com a bola. Só aos 25 minutos o Paysandu conseguiu dar seu primeiro chute a gol na partida, com Lucas Cardoso. O atacante bateu de fora da área e o goleiro do Independência precisou defender em dois tempos. E o lance acordou o time bicolor. Logo depois Lucas Cardoso cruzou e Juninho, livre, não alcançou a bola. Ele estava ne entrada da pequena área, seria fatal! Jogo vai ficando mais faltoso, Paysandu começa a marcar mais em cima, dificultando as chegadas do Independência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu copa norte 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU COPA NORTE Paysandu enfrenta o Independência valendo a sobrevivência na Copa Norte; começa o jogo Vindo de duas derrotas, Papão atualmente é o 5º colocado do Grupo A e só a vitória interessa 15.04.26 18h55 COPA NORTE Com novidades, Paysandu está escalado para enfrentar o Independência; confira Como já era esperado, o técnico Júnior Cunha optou por uma formação alternativa, mas com a presença de alguns jogadores mais experientes 15.04.26 18h01 É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 BRIGA JUDICIAL Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. 14.04.26 19h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00