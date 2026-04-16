MP arquiva denúncia contra Paysandu e encerra caso sobre supostas irregularidades financeiras Ação movida por ex-dirigente apontava falta de transparência e gestão temerária; promotoria não encontrou provas para dar seguimento O Liberal 16.04.26 20h53 O Papão da Amazônia vive um período de crise administrativa. (Ronaldo Santos / Arquivo Paysandu) O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) decidiu arquivar a denúncia que investigava supostas irregularidades financeiras no Paysandu. A decisão, publicada nesta quinta-feira (16), encerra o procedimento instaurado a partir de representação do ex-dirigente Frederico Carvalho, que apontava indícios de gestão temerária no clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De acordo com o MP, não foram encontradas provas suficientes para justificar o avanço das investigações. No documento, a promotoria destacou que “não se extrai prova concreta e individualizada de desvio patrimonial que justifique o prosseguimento autônomo da Notícia de Fato”, além de classificar as alegações como “de caráter opinativo”. A ação tinha como principal base a suposta ausência de prestação de contas de verbas de patrocínio entre os anos de 2021 e 2024. “Não consta no site do Paysandu Sport Club ou no site da FPF-PA as atas das Assembleias Gerais de Prestações de Contas dos anos de 2021 a 2024”, diz trecho do documento apresentado por Frederico Carvalho ao MP. Além disso, a denúncia também levantava suspeitas sobre a movimentação de recursos do clube em contas particulares. Segundo o material encaminhado, valores oriundos de patrocínio e do programa Sócio Bicolor teriam sido depositados em conta vinculada ao então diretor financeiro. O denunciante apontava que “não consta nas prestações de contas os valores que o diretor financeiro recebeu em sua conta”, indicando possível inconsistência na transparência financeira. As acusações se apoiavam em dispositivos da Lei Pelé e da Lei Geral do Esporte, que exigem a publicação de demonstrações contábeis auditadas e a disponibilização dessas informações em meios de acesso público. VEJA MAIS Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. Paysandu publica nota de solidariedade à família Couceiro após denúncia de ex-diretor Clube repudiou as acusações feitas por Fred Carvalho e afirmou colaborar com medidas judiciais cabíveis. André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública Outro ponto citado na denúncia relacionava a suposta irregularidade a prejuízos esportivos e administrativos, incluindo o transfer ban imposto pela Fifa ao clube em negociação envolvendo o jogador Keffel. Apesar dos apontamentos, o MP entendeu que não houve comprovação suficiente das irregularidades. A decisão reforça que as alegações não apresentaram elementos concretos que indicassem desvio patrimonial ou ilegalidade na gestão, como frisa o advogado do clube, Mateus Casemiro. "O clube sempre atuou com transparência e rigor na gestão de seus recursos. As denúncias, desde o início, careciam de fundamento jurídico e probatório. O arquivamento pelo Ministério Público confirma o que a diretoria do Paysandu sempre sustentou." O clube, por sua vez, registrou o fato em forma de agradecimento. “O Paysandu agradece aos seus torcedores, parceiros e colaboradores pela confiança depositada no trabalho da administração e reafirma seu compromisso com a seriedade institucional, a boa governança e o desenvolvimento do futebol paraense”, destacou o clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 futebol Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato 16.04.26 10h11 SATISFEITO Júnior Rocha valoriza mescla e explica oscilação do Papão Treinador aponta falta de rodagem da base, destaca peso dos mais experientes e credita evolução à combinação no elenco bicolor 15.04.26 22h03 COPA NORTE Paysandu vence Independência de virada e segue vivo na Copa Norte Paysandu sai atrás, empata em pênalti polêmico e vira sobre o Independência 15.04.26 21h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45