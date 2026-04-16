Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. O Liberal 16.04.26 9h06 Time marabaense está classificado para a semi da Copa Norte (Reprodução / Instagram) O Águia de Marabá venceu o Remo de virada na noite da última quarta-feira (15), no Zinho de Oliveira, e garantiu a classificação antecipada para a segunda fase da Copa Norte. Após o triunfo, por meio das redes sociais, o Azulão provocou o Leão Azul. "A pizza da classificação, sabor Série A", escreveu o clube na legenda da publicação. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Além disso, o time marabaense publicou uma edição em que o mascote do time, a Águia, aparece segurando um leão com uma focinheira. VEJA MAIS Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação Nos comentários da publicação, os torcedores entraram na brincadeira. "Ninguém morre nos devendo", comentou um torcedor. No jogo, o Águia saiu atrás do placar. Patrick de Paula fez o primeiro da partida e colocou o Remo na frente. No entanto, Wendel empatou no final do primeiro tempo para o Azulão, e Cícero marcou a virada na etapa final, garantindo a vitória do time da casa. Com o resultado, o Águia de Marabá chegou a 12 pontos, assumiu a liderança do grupo B e garantiu a classificação para a segunda fase. Enquanto isso, o Remo, com quatro pontos, foi eliminado da disputa. Na próxima semana, na quarta-feira (29), os times voltam a jogar pela última rodada da fase de grupos do torneio. O Remo recebe o Galvez, e o Azulão encara o Porto Velho-RO, que perdeu para o Amazonas-AM também por 2 a 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo águia de marabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Expulso na Copa Norte, Poveda vira desfalque do Remo na Série A Atacante cumpre suspensão no Brasileirão, já que competições da CBF são integradas no sistema disciplinar 16.04.26 20h11 NÚMEROS Do acesso histórico à frustração: Remo acumula tropeços e vê 2026 escapar do controle Eliminação precoce, derrota no clássico e campanha frágil na Série A expõem limites de um elenco que ainda busca se encontrar 16.04.26 19h14 Futebol Remo pode ter retorno de Vitor Bueno em meio à pressão na Série A Meia avança na recuperação e pode reforçar o Leão contra o Bragantino após eliminação na Copa Norte 16.04.26 19h01 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45