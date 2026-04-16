Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A'

O Águia de Marabá venceu o Remo de virada na noite da última quarta-feira (15), no Zinho de Oliveira, e garantiu a classificação antecipada para a segunda fase da Copa Norte. Após o triunfo, por meio das redes sociais, o Azulão provocou o Leão Azul.

"A pizza da classificação, sabor Série A", escreveu o clube na legenda da publicação.

Além disso, o time marabaense publicou uma edição em que o mascote do time, a Águia, aparece segurando um leão com uma focinheira.

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Nos comentários da publicação, os torcedores entraram na brincadeira. "Ninguém morre nos devendo", comentou um torcedor.

No jogo, o Águia saiu atrás do placar. Patrick de Paula fez o primeiro da partida e colocou o Remo na frente. No entanto, Wendel empatou no final do primeiro tempo para o Azulão, e Cícero marcou a virada na etapa final, garantindo a vitória do time da casa.

Com o resultado, o Águia de Marabá chegou a 12 pontos, assumiu a liderança do grupo B e garantiu a classificação para a segunda fase. Enquanto isso, o Remo, com quatro pontos, foi eliminado da disputa.

Na próxima semana, na quarta-feira (29), os times voltam a jogar pela última rodada da fase de grupos do torneio. O Remo recebe o Galvez, e o Azulão encara o Porto Velho-RO, que perdeu para o Amazonas-AM também por 2 a 1.