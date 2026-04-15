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Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado'

Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação

O Liberal
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Léo Condé não escondeu a tristeza com a eliminação. (Raul Martins / Remo)

O Clube do Remo foi derrotado pelo Águia por 2 a 1 e está eliminado da Copa Norte. Após a partida, o técnico Léo Condé lamentou o resultado e reconheceu o impacto da eliminação, mas já projetou a sequência da temporada, que inclui a disputa da Série A e da Copa do Brasil.

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“É duro perder e ser eliminado. Tem que assimilar o golpe e seguir em frente”, afirmou o treinador, destacando a necessidade de recuperação imediata da equipe.

Condé também apontou as dificuldades impostas pelo calendário apertado e a divisão de prioridades ao longo da temporada. “Esse ano, a Série A começou em janeiro, junto com o estadual e a Copa do Brasil. Existe a questão das prioridades”, explicou.

O treinador ainda ressaltou que o uso de formações alternativas tem sido uma prática comum entre clubes que disputam múltiplas competições. “Quase todas as equipes que jogam outras competições estão poupando. Então é muito difícil colocar a equipe principal em todos os jogos”, disse.

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Mesmo assim, o comandante azulino avaliou que o desempenho poderia ter sido melhor. “A equipe reserva poderia ter feito diferente. Fizemos um primeiro tempo razoável”, analisou.

Agora, o Remo volta suas atenções para a sequência da temporada. Na Série A, o time tenta manter a evolução recente, enquanto na Copa do Brasil terá pela frente o Bahia, adversário que já foi superado anteriormente. “Se a gente repetir o nível de atuação dos últimos jogos, vamos ter mais resultados positivos”, projetou Condé.

 

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