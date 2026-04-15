Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação O Liberal 15.04.26 23h07 Léo Condé não escondeu a tristeza com a eliminação. (Raul Martins / Remo) O Clube do Remo foi derrotado pelo Águia por 2 a 1 e está eliminado da Copa Norte. Após a partida, o técnico Léo Condé lamentou o resultado e reconheceu o impacto da eliminação, mas já projetou a sequência da temporada, que inclui a disputa da Série A e da Copa do Brasil. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “É duro perder e ser eliminado. Tem que assimilar o golpe e seguir em frente”, afirmou o treinador, destacando a necessidade de recuperação imediata da equipe. Condé também apontou as dificuldades impostas pelo calendário apertado e a divisão de prioridades ao longo da temporada. “Esse ano, a Série A começou em janeiro, junto com o estadual e a Copa do Brasil. Existe a questão das prioridades”, explicou. O treinador ainda ressaltou que o uso de formações alternativas tem sido uma prática comum entre clubes que disputam múltiplas competições. “Quase todas as equipes que jogam outras competições estão poupando. Então é muito difícil colocar a equipe principal em todos os jogos”, disse. VEJA MAIS Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; saiba mais Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo Mesmo assim, o comandante azulino avaliou que o desempenho poderia ter sido melhor. “A equipe reserva poderia ter feito diferente. Fizemos um primeiro tempo razoável”, analisou. Agora, o Remo volta suas atenções para a sequência da temporada. Na Série A, o time tenta manter a evolução recente, enquanto na Copa do Brasil terá pela frente o Bahia, adversário que já foi superado anteriormente. “Se a gente repetir o nível de atuação dos últimos jogos, vamos ter mais resultados positivos”, projetou Condé. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa norte 2026 águia x remo futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 FUTEBOL Remo fortalece fisioterapia e amplia estrutura no Nasp Departamento atua na prevenção de lesões e integra tecnologia ao futebol 15.04.26 17h30 Futebol CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; saiba mais Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses 15.04.26 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40