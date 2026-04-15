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CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; siba mais

Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses

Fábio Will
fonte

Leão atuará dentro do Caldeirão azulino (Akira Onuma / Arquivo OLiberal)

O Remo vai enfrentar o Cruzeiro-MG no próximo sábado (25), às 18h30, no estádio Baenão, em Belém, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A mudança de local foi oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em seu site oficial.

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Inicialmente, a partida estava marcada para o estádio Mangueirão, onde o clube azulino tem mandado seus jogos na competição nacional. No entanto, o confronto precisou ser transferido por conta do show da banda norte-americana Guns N' Roses, programado para o mesmo dia no Estádio Olímpico do Pará.

CBF mantém data por causa de calendário do Cruzeiro

O Remo chegou a solicitar a alteração da data da partida, mas o pedido não foi atendido. Isso porque o Cruzeiro tem compromisso pela Copa Libertadores no dia 28, quando enfrenta o Boca Juniors, o que inviabilizou a mudança no calendário.

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Histórico recente favorece o Remo no Baenão

Nos últimos anos, o Remo tem levado vantagem sobre o Cruzeiro atuando no Baenão. Em 2021, pela Série B, o Leão Azul venceu a Raposa por 1 a 0, com gol de Victor Andrade.

As equipes voltaram a se enfrentar em Belém no dia 19 de abril de 2022, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o time paraense venceu novamente, por 2 a 1, de virada, com gols de Willian Oliveira (contra) e do zagueiro Daniel Felipe.

Se liga!

Remo e Cruzeiro se enfrentam no sábado (25), às 18h30, no Baenão, pela 13ª rodada da Série A. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal+.

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