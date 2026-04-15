CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; siba mais Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses Fábio Will 15.04.26 16h45 Leão atuará dentro do Caldeirão azulino (Akira Onuma / Arquivo OLiberal) O Remo vai enfrentar o Cruzeiro-MG no próximo sábado (25), às 18h30, no estádio Baenão, em Belém, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A mudança de local foi oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em seu site oficial. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Inicialmente, a partida estava marcada para o estádio Mangueirão, onde o clube azulino tem mandado seus jogos na competição nacional. No entanto, o confronto precisou ser transferido por conta do show da banda norte-americana Guns N' Roses, programado para o mesmo dia no Estádio Olímpico do Pará. CBF mantém data por causa de calendário do Cruzeiro O Remo chegou a solicitar a alteração da data da partida, mas o pedido não foi atendido. Isso porque o Cruzeiro tem compromisso pela Copa Libertadores no dia 28, quando enfrenta o Boca Juniors, o que inviabilizou a mudança no calendário. VEJA MAIS Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista Histórico recente favorece o Remo no Baenão Nos últimos anos, o Remo tem levado vantagem sobre o Cruzeiro atuando no Baenão. Em 2021, pela Série B, o Leão Azul venceu a Raposa por 1 a 0, com gol de Victor Andrade. As equipes voltaram a se enfrentar em Belém no dia 19 de abril de 2022, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o time paraense venceu novamente, por 2 a 1, de virada, com gols de Willian Oliveira (contra) e do zagueiro Daniel Felipe. Se liga! Remo e Cruzeiro se enfrentam no sábado (25), às 18h30, no Baenão, pela 13ª rodada da Série A. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; siba mais Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses 15.04.26 16h45 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00 SINCERÃO 'Prioridade é a Série A': Poveda escancara foco do Remo mesmo em jogo decisivo na Copa Norte Atacante trata duelo decisivo contra o Águia como chance de convencer Condé e manter o Remo vivo na competição 14.04.26 18h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00