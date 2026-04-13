Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista O Liberal 13.04.26 19h40 Azulinos e vascaínos lotaram o Mangueirão na partida do último sábado (11). (Thiago Gomes / O Liberal) O Clube do Remo registrou seu maior público na Série A de 2026 no empate contra o Vasco da Gama, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 35.305 torcedores estiveram no Mangueirão, sendo 31.263 pagantes, superando a marca anterior da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Dentro de campo, o empate em 1 a 1 marcou o duelo. Fora dele, o destaque ficou para a presença massiva da torcida azulina, que proporcionou a maior arrecadação do clube na competição até aqui. A renda bruta foi de R$ 2.635.940,00, com despesas de R$ 759.964,38, resultando em uma renda líquida de R$ 1.875.975,82. Apesar do resultado positivo nas arquibancadas e nos cofres, parte do valor não ficou à disposição do clube. Segundo confirmou o repórter de O Liberal, Fábio Will, após contato com o diretor jurídico do Remo, Gustavo Fonseca, 20% da renda líquida foi bloqueada judicialmente, cerca de R$ 375.195,16. VEJA MAIS Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas Marllon revela 'previsão' de Condé sobre gol e celebra: 'esse pontinho pode fazer a diferença' Capitão marca no fim, minimiza prêmio individual e valoriza ponto conquistado com apoio da torcida O bloqueio tem como objetivo o pagamento de uma dívida trabalhista antiga, originada em 2018, durante a gestão do ex-presidente Manoel Ribeiro. O débito é relacionado a uma confissão de dívida com um credor e ainda possui saldo superior a R$ 720 mil. Até o momento, o clube já quitou parte do valor. O processo é público, e a atual diretoria segue lidando com o passivo enquanto tenta estruturar financeiramente o clube em meio à disputa da Série A. O jogo também ficou marcado por um atraso de 30 minutos devido à forte chuva em Belém. Ainda assim, o Mangueirão recebeu grande público, com destaque também para os 4.591 torcedores visitantes. A marca supera o público registrado contra o Fluminense, quando 26.528 torcedores compareceram ao estádio, sendo o maior público da Série A entre os jogos do Leão Azul. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 remo x vasco futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DECISIVOS Marcelinho se diz preocupado com maratona decisiva do Remo: 'complicado estar em várias competições' Marcelinho projeta decisões contra Águia de Marabá, pela Copa Norte, e Bragantino, pelo Brasileirão 13.04.26 18h04 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 14h00 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31