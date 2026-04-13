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Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada

Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista

O Liberal
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Azulinos e vascaínos lotaram o Mangueirão na partida do último sábado (11). (Thiago Gomes / O Liberal)

O Clube do Remo registrou seu maior público na Série A de 2026 no empate contra o Vasco da Gama, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 35.305 torcedores estiveram no Mangueirão, sendo 31.263 pagantes, superando a marca anterior da temporada.

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Dentro de campo, o empate em 1 a 1 marcou o duelo. Fora dele, o destaque ficou para a presença massiva da torcida azulina, que proporcionou a maior arrecadação do clube na competição até aqui. A renda bruta foi de R$ 2.635.940,00, com despesas de R$ 759.964,38, resultando em uma renda líquida de R$ 1.875.975,82.

Apesar do resultado positivo nas arquibancadas e nos cofres, parte do valor não ficou à disposição do clube. Segundo confirmou o repórter de O Liberal, Fábio Will, após contato com o diretor jurídico do Remo, Gustavo Fonseca, 20% da renda líquida foi bloqueada judicialmente, cerca de R$ 375.195,16.

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O bloqueio tem como objetivo o pagamento de uma dívida trabalhista antiga, originada em 2018, durante a gestão do ex-presidente Manoel Ribeiro. O débito é relacionado a uma confissão de dívida com um credor e ainda possui saldo superior a R$ 720 mil. Até o momento, o clube já quitou parte do valor.

O processo é público, e a atual diretoria segue lidando com o passivo enquanto tenta estruturar financeiramente o clube em meio à disputa da Série A.

O jogo também ficou marcado por um atraso de 30 minutos devido à forte chuva em Belém. Ainda assim, o Mangueirão recebeu grande público, com destaque também para os 4.591 torcedores visitantes. A marca supera o público registrado contra o Fluminense, quando 26.528 torcedores compareceram ao estádio, sendo o maior público da Série A entre os jogos do Leão Azul. 

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