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Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela

Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4

O Liberal
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Leão Azul tem apenas uma vitória na competição até o momento (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo somou mais um empate no Campeonato Brasileiro. No último sábado (11), no Mangueirão, a equipe azulina empatou por 1 a 1 com o Vasco. O resultado não foi tão ruim: o Leão Azul não perdeu posições na tabela, mas segue na zona de rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com oito pontos somados em 11 rodadas, o time azulino se mantém na 18ª posição do campeonato. O clube possui apenas uma vitória, cinco empates e cinco derrotas no Brasileirão, tendo cerca de 24% de aproveitamento na disputa até agora.

A equipe de Léo Condé até chegou a figurar na 17ª colocação, mas o Cruzeiro venceu o RB Bragantino por 2 a 1, somou 10 pontos e assumiu a posição. Agora, a Raposa está a um ponto do primeiro fora do Z-4, o Corinthians, que ocupa o 16º lugar, com 11, enquanto o Leão Azul está a dois pontos.

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Completam a zona de rebaixamento Chapecoense-SC e Mirassol, ambos com os mesmos oito pontos do Remo, nas 19ª e 20ª colocações, respectivamente. Os dois times possuem um jogo a menos no campeonato - a Chape teve o duelo contra o Bahia adiado, enquanto o time de São Paulo remarcou a partida contra o Flamengo.

Confira a tabeça

 

Classificação fornecida por Sofascore

Na próxima rodada, o Remo vai encarar o RB Bragantino fora de casa. O confronto está marcado para domingo (19), em Bragança Paulista. O clube azulino precisa de uma vitória para respirar na competição.

A equipe de Bragança Paulista é a nona colocada do Brasileirão, com 14 pontos. Até o momento, faz uma campanha com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Na parte de cima da tabela, o Palmeiras, que empatou por 0 a 0 com o Corinthians, é o líder isolado, com 26 pontos. O Flamengo está em segundo, com 20, seguido por São Paulo e Fluminense, com a mesma pontuação.

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