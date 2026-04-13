Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 O Liberal 13.04.26 11h24 Leão Azul tem apenas uma vitória na competição até o momento (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo somou mais um empate no Campeonato Brasileiro. No último sábado (11), no Mangueirão, a equipe azulina empatou por 1 a 1 com o Vasco. O resultado não foi tão ruim: o Leão Azul não perdeu posições na tabela, mas segue na zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com oito pontos somados em 11 rodadas, o time azulino se mantém na 18ª posição do campeonato. O clube possui apenas uma vitória, cinco empates e cinco derrotas no Brasileirão, tendo cerca de 24% de aproveitamento na disputa até agora. A equipe de Léo Condé até chegou a figurar na 17ª colocação, mas o Cruzeiro venceu o RB Bragantino por 2 a 1, somou 10 pontos e assumiu a posição. Agora, a Raposa está a um ponto do primeiro fora do Z-4, o Corinthians, que ocupa o 16º lugar, com 11, enquanto o Leão Azul está a dois pontos. VEJA MAIS Condé admite dificuldades no primeiro tempo, mas vê Remo em evolução Segundo o treinador, o time encontrou problemas para lidar com a pressão adversária na saída de bola, o que impactou diretamente o desempenho no primeiro tempo Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos Completam a zona de rebaixamento Chapecoense-SC e Mirassol, ambos com os mesmos oito pontos do Remo, nas 19ª e 20ª colocações, respectivamente. Os dois times possuem um jogo a menos no campeonato - a Chape teve o duelo contra o Bahia adiado, enquanto o time de São Paulo remarcou a partida contra o Flamengo. Confira a tabeça Classificação fornecida por Sofascore Na próxima rodada, o Remo vai encarar o RB Bragantino fora de casa. O confronto está marcado para domingo (19), em Bragança Paulista. O clube azulino precisa de uma vitória para respirar na competição. A equipe de Bragança Paulista é a nona colocada do Brasileirão, com 14 pontos. Até o momento, faz uma campanha com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. Na parte de cima da tabela, o Palmeiras, que empatou por 0 a 0 com o Corinthians, é o líder isolado, com 26 pontos. O Flamengo está em segundo, com 20, seguido por São Paulo e Fluminense, com a mesma pontuação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 COLETIVA Condé admite dificuldades no primeiro tempo, mas vê Remo em evolução Segundo o treinador, o time encontrou problemas para lidar com a pressão adversária na saída de bola, o que impactou diretamente o desempenho no primeiro tempo 11.04.26 20h53 DEU SORTE Marllon revela 'previsão' de Condé sobre gol e celebra: 'esse pontinho pode fazer a diferença' Capitão marca no fim, minimiza prêmio individual e valoriza ponto conquistado com apoio da torcida 11.04.26 20h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 10h45