Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém

O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, lamentou o empate por 1 a 1 com o Clube do Remo, neste sábado (11), no Mangueirão, e atribuiu o resultado a falhas da própria equipe, após um jogo em que, segundo ele, o time carioca teve controle e oportunidades suficientes para sair com a vitória. Na avaliação do treinador, o gol sofrido no fim da partida poderia ter sido evitado.

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“Com todo respeito ao nosso adversário, dificilmente teríamos tomado gol se não houvesse falha nossa. Essas falhas tem que acabar, tem que ter mais atenção”, afirmou. O Vasco abriu o placar no segundo tempo e manteve maior domínio das ações, mas não conseguiu ampliar e acabou cedendo o empate em bola parada.

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Renato destacou que o problema não foi pontual e citou outros jogos recentes em que a equipe deixou escapar resultados. “Essa semana tivemos um tempo maior, treinamos bastante, mas infelizmente, a gente tem tomado alguns gols que a gente não pode, contra Coritiba, Botafogo e hoje Remo, a gente deixou escapar, no mínimo seis pontos", disse.

Mesmo com a decisão de poupar os titulares no compromisso contra o Barracas Central, pela Copa Sul-Americana, o treinador descartou que o rendimento abaixo do esperado tenha relação com a parte física. “No momento em que você poupa uma equipe, você acha que o treinador vai resolver todos os problemas do time? Nem um mágico. Eu estou poupando o time de se desgastar ainda mais”, declarou.

Ele também ressaltou as dificuldades logísticas enfrentadas pela equipe e o contexto do confronto em Belém. “Imagina jogar na Argentina, atravessar o Brasil e vim aqui jogar? E o Remo só esperando a gente a semana toda. Se fosse assim, todo treinador pouparia o time num jogo pra estar 100% no outro. Nós não perdemos o jogo na parte física”, completou.