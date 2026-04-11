Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos Igor Wilson 11.04.26 19h56 O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, lamentou o empate por 1 a 1 com o Clube do Remo, neste sábado (11), no Mangueirão, e atribuiu o resultado a falhas da própria equipe, após um jogo em que, segundo ele, o time carioca teve controle e oportunidades suficientes para sair com a vitória. Na avaliação do treinador, o gol sofrido no fim da partida poderia ter sido evitado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Com todo respeito ao nosso adversário, dificilmente teríamos tomado gol se não houvesse falha nossa. Essas falhas tem que acabar, tem que ter mais atenção”, afirmou. O Vasco abriu o placar no segundo tempo e manteve maior domínio das ações, mas não conseguiu ampliar e acabou cedendo o empate em bola parada. VEJA MAIS Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 'Welcome to the Jungle': torcida do Remo transforma Mangueirão em espetáculo antes de duelo Mosaico azulino une referência à Amazônia e show do Guns N’ Roses para receber o Vasco Renato destacou que o problema não foi pontual e citou outros jogos recentes em que a equipe deixou escapar resultados. “Essa semana tivemos um tempo maior, treinamos bastante, mas infelizmente, a gente tem tomado alguns gols que a gente não pode, contra Coritiba, Botafogo e hoje Remo, a gente deixou escapar, no mínimo seis pontos", disse. Mesmo com a decisão de poupar os titulares no compromisso contra o Barracas Central, pela Copa Sul-Americana, o treinador descartou que o rendimento abaixo do esperado tenha relação com a parte física. “No momento em que você poupa uma equipe, você acha que o treinador vai resolver todos os problemas do time? Nem um mágico. Eu estou poupando o time de se desgastar ainda mais”, declarou. Ele também ressaltou as dificuldades logísticas enfrentadas pela equipe e o contexto do confronto em Belém. “Imagina jogar na Argentina, atravessar o Brasil e vim aqui jogar? E o Remo só esperando a gente a semana toda. Se fosse assim, todo treinador pouparia o time num jogo pra estar 100% no outro. Nós não perdemos o jogo na parte física”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO NA BRONCA Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos 11.04.26 19h56 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 MOSAICO 'Welcome to the Jungle': torcida do Remo transforma Mangueirão em espetáculo antes de duelo Mosaico azulino une referência à Amazônia e show do Guns N’ Roses para receber o Vasco 11.04.26 17h00 TORÓ Chuva forte atrasa horário de Remo x Vasco no Mangueirão; saiba que horas começa! Arbitragem adia início da partida após temporal em Belém 11.04.26 16h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58