Condé admite dificuldades no primeiro tempo, mas vê Remo em evolução Segundo o treinador, o time encontrou problemas para lidar com a pressão adversária na saída de bola, o que impactou diretamente o desempenho no primeiro tempo Igor Wilson 11.04.26 20h53 O técnico do Clube do Remo, Léo Condé, avaliou o empate por 1 a 1 com o Vasco destacando as dificuldades enfrentadas pela equipe, principalmente no início da partida, e a evolução ao longo do jogo, mesmo sob forte chuva no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o treinador, o time encontrou problemas para lidar com a pressão adversária na saída de bola, o que impactou diretamente o desempenho nos primeiros minutos. “O vasco exerceu uma pressão na nossa saída de bola, tivemos dificuldade, e ao mesmo tempo não conseguimos essa mesma pressão e eles conseguiram se encontrar melhor no jogo no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 20 minutos”, explicou. VEJA MAIS Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 'Welcome to the Jungle': torcida do Remo homenageia Guns N’ Roses com mosaico Mosaico azulino une referência à Amazônia e show do Guns N’ Roses para receber o Vasco Condé também apontou que, com o passar do tempo, o Remo conseguiu se ajustar em campo, equilibrando mais as ações e criando oportunidades. “Depois a gente conseguiu se ajustar dentro de campo, se agrupar mais pra marcar e sair mais em transição, e tivemos boas chances, com Jajá e Manga”, destacou. Sobre o atacante Alef Manga, alvo de críticas durante a partida, o treinador adotou um tom direto ao falar sobre a utilização do jogador. “Manga quando a gente tiver que dar uma segurada, vamos segurar, quando tivermos que botar pra jogar, vamos jogar, é questão de merecimento”, afirmou. Por fim, o técnico também mencionou as condições do gramado como fator que influenciou o rendimento da equipe, especialmente nas tomadas de decisão. “Acho que no primeiro tempo tivemos de dificuldade de tomar as decisões, o campo estava escorregadio também”, completou, falando que, apesar das dificuldades, o time segue em evolução. "Jogamos de igual para igual contra Santos, Grêmio, e agora contra o Vasco, que são grandes equipes, eu vejo a equipe evoluindo", disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO COLETIVA Condé admite dificuldades no primeiro tempo, mas vê Remo em evolução Segundo o treinador, o time encontrou problemas para lidar com a pressão adversária na saída de bola, o que impactou diretamente o desempenho no primeiro tempo 11.04.26 20h53 DEU SORTE Marllon revela 'previsão' de Condé sobre gol e celebra: 'esse pontinho pode fazer a diferença' Capitão marca no fim, minimiza prêmio individual e valoriza ponto conquistado com apoio da torcida 11.04.26 20h43 NA BRONCA Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos 11.04.26 19h56 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58