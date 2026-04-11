Condé admite dificuldades no primeiro tempo, mas vê Remo em evolução

O técnico do Clube do Remo, Léo Condé, avaliou o empate por 1 a 1 com o Vasco destacando as dificuldades enfrentadas pela equipe, principalmente no início da partida, e a evolução ao longo do jogo, mesmo sob forte chuva no Mangueirão.

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Segundo o treinador, o time encontrou problemas para lidar com a pressão adversária na saída de bola, o que impactou diretamente o desempenho nos primeiros minutos. “O vasco exerceu uma pressão na nossa saída de bola, tivemos dificuldade, e ao mesmo tempo não conseguimos essa mesma pressão e eles conseguiram se encontrar melhor no jogo no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 20 minutos”, explicou.

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Condé também apontou que, com o passar do tempo, o Remo conseguiu se ajustar em campo, equilibrando mais as ações e criando oportunidades. “Depois a gente conseguiu se ajustar dentro de campo, se agrupar mais pra marcar e sair mais em transição, e tivemos boas chances, com Jajá e Manga”, destacou.

Sobre o atacante Alef Manga, alvo de críticas durante a partida, o treinador adotou um tom direto ao falar sobre a utilização do jogador. “Manga quando a gente tiver que dar uma segurada, vamos segurar, quando tivermos que botar pra jogar, vamos jogar, é questão de merecimento”, afirmou.

Por fim, o técnico também mencionou as condições do gramado como fator que influenciou o rendimento da equipe, especialmente nas tomadas de decisão. “Acho que no primeiro tempo tivemos de dificuldade de tomar as decisões, o campo estava escorregadio também”, completou, falando que, apesar das dificuldades, o time segue em evolução.

"Jogamos de igual para igual contra Santos, Grêmio, e agora contra o Vasco, que são grandes equipes, eu vejo a equipe evoluindo", disse.