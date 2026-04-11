Marllon revela 'previsão' de Condé sobre gol e celebra: 'esse pontinho pode fazer a diferença'

Autor do gol de empate do Remo diante do Vasco, o zagueiro e capitão Marllon foi eleito o melhor em campo, mas tratou de dividir os méritos após a partida no Mangueirão. Em entrevista à Rádio Liberal+, o defensor destacou a atuação coletiva e minimizou a conquista individual.

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“Isso aqui é o que menos importa, prêmio individual é o que menos importa. Fico feliz pela entrega de todo mundo, pela evolução da equipe, prêmio individual é o que menos importa", afirmou.

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O gol marcado nos minutos finais teve um ingrediente especial nos bastidores. Segundo o próprio jogador, o técnico Léo Condé havia feito uma cobrança, na semana passada, em tom de brincadeira — algo que foi lembrado logo após o apito final.

“Falando de gol, semana passada o professor me cobrou ‘Vamos fazer um gol né zagueirão’, me cobrou, e hoje eu brinquei com ele, dizendo pra ele falar mais vezes e eu fazer o gol”, revelou.

Mesmo com o empate em casa, Marllon pediu cautela nas análises e valorizou o ponto somado em um campeonato que considera imprevisível.

“Esse campeonato é muito difícil, traiçoeiro. As vezes a gente fica chateado, ‘Ah a gente empatou, tinha que ganhar’. Mas esse campeonato é jogo a jogo, quem sabe esse pontinho possa fazer a diferença lá na frente”, destacou.

O capitão também fez questão de reconhecer o papel da torcida azulina, que compareceu em bom número ao Mangueirão e apoiou o time até o fim, mesmo com as dificuldades durante a partida.

“Viver isso aqui é do caramba. Ver o Mangueirão com 30 mil pessoas, que possa vim mais gente, faz total diferença, se não fosse o torcedor nos apoiando, acreditando até o final, talvez a gente não conseguia o empate, então é agradecer o torcedor hoje”, completou.

O Remo agora tem compromisso pela Copa Norte na próxima quarta-feira, contra o Águiua de Marabá, e depois volta às atenções para o Brasileirão, onde joga contra o bragantino, no domingo.