Marllon revela 'previsão' de Condé sobre gol e celebra: 'esse pontinho pode fazer a diferença' Capitão marca no fim, minimiza prêmio individual e valoriza ponto conquistado com apoio da torcida Igor Wilson 11.04.26 20h43 Zagueiro marcou no final do jogo (Thiago Gomes/O Liberal) Autor do gol de empate do Remo diante do Vasco, o zagueiro e capitão Marllon foi eleito o melhor em campo, mas tratou de dividir os méritos após a partida no Mangueirão. Em entrevista à Rádio Liberal+, o defensor destacou a atuação coletiva e minimizou a conquista individual. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Isso aqui é o que menos importa, prêmio individual é o que menos importa. Fico feliz pela entrega de todo mundo, pela evolução da equipe, prêmio individual é o que menos importa", afirmou. VEJA MAIS Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos O gol marcado nos minutos finais teve um ingrediente especial nos bastidores. Segundo o próprio jogador, o técnico Léo Condé havia feito uma cobrança, na semana passada, em tom de brincadeira — algo que foi lembrado logo após o apito final. “Falando de gol, semana passada o professor me cobrou ‘Vamos fazer um gol né zagueirão’, me cobrou, e hoje eu brinquei com ele, dizendo pra ele falar mais vezes e eu fazer o gol”, revelou. Mesmo com o empate em casa, Marllon pediu cautela nas análises e valorizou o ponto somado em um campeonato que considera imprevisível. “Esse campeonato é muito difícil, traiçoeiro. As vezes a gente fica chateado, ‘Ah a gente empatou, tinha que ganhar’. Mas esse campeonato é jogo a jogo, quem sabe esse pontinho possa fazer a diferença lá na frente”, destacou. O capitão também fez questão de reconhecer o papel da torcida azulina, que compareceu em bom número ao Mangueirão e apoiou o time até o fim, mesmo com as dificuldades durante a partida. “Viver isso aqui é do caramba. Ver o Mangueirão com 30 mil pessoas, que possa vim mais gente, faz total diferença, se não fosse o torcedor nos apoiando, acreditando até o final, talvez a gente não conseguia o empate, então é agradecer o torcedor hoje”, completou. O Remo agora tem compromisso pela Copa Norte na próxima quarta-feira, contra o Águiua de Marabá, e depois volta às atenções para o Brasileirão, onde joga contra o bragantino, no domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo clube do remo brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO COLETIVA Condé admite dificuldades no primeiro tempo, mas vê Remo em evolução Segundo o treinador, o time encontrou problemas para lidar com a pressão adversária na saída de bola, o que impactou diretamente o desempenho no primeiro tempo 11.04.26 20h53 DEU SORTE Marllon revela 'previsão' de Condé sobre gol e celebra: 'esse pontinho pode fazer a diferença' Capitão marca no fim, minimiza prêmio individual e valoriza ponto conquistado com apoio da torcida 11.04.26 20h43 NA BRONCA Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos 11.04.26 19h56 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58