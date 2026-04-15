Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação O Liberal 15.04.26 22h40 Os dois times duelam no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Águia de Marabá superou o Clube do Remo em casa e garantiu a classificação à próxima fase da Copa Norte. A partida encerrada em 2 a 1, nesta quarta-feira (15) levou o time ao topo do grupo B, com 12 pontos, enquanto o Leão Azul amargou a eliminação precoce. Wendel Araújo e Cícero fizeram os gols do Águia, enquanto Patrick de Paula descontou para os remistas. 1º Tempo O primeiro tempo foi movimentado e com chances para os dois lados. O Remo começou melhor e criou as primeiras oportunidades, mas Poveda desperdiçou duas boas chances cara a cara com o gol. O Águia respondeu aos 14 minutos, quando Alex Silva invadiu a área, puxou para a direita e finalizou com perigo, perto do gol de Ivan. Aos 21, o Leão foi eficiente: Patrick de Paula aproveitou sobra na entrada da área e soltou um forte chute, que passou por baixo das pernas do goleiro Iago Hass, abrindo o placar. A resposta do time da casa veio rapidamente, novamente com Alex Silva, que teve boa chance, mas parou em Ivan. Do outro lado, Poveda seguiu sem pontaria e, aos 30, finalizou em cima do goleiro após ficar livre na área. O Águia insistiu e chegou ao empate em jogada aérea. Após tentativa de Dedé que passou perto, Wendel Araújo aproveitou lance semelhante e, de cabeça, deixou tudo igual antes do intervalo. 2º Tempo O clube do Remo voltou meio sonolento para a etapa final, abrindo espaço para os ataques do Azulão. A primeira grande chance veio aos 11. Alex Silva finalizou na frente do goleiro Ivan, após belo passe de Felipe Pará. Por volta dos 16, o Águia voltou a incomodar a defesa remista em bela jogada pela esquerda do ataque, que resvalou na defesa e abriu o escanteio. Na cobrança, o ataque por muito pouco não finaliza no fundo das redes. Apesar disso, as chances para ambos diminuíram devido a forte disputa de bola no meio-campo, que atrapalhou o desempenho dos ataques. Com isso, a partida ganhou um perfil mais truncado, com diversas paradas. O Águia ainda perdeu ótima chance com Alex Silva, após um lançamento perfeito na entrada da área. Na hora da finalização, no entanto, o atleta simplesmente furou a jogada, deixando fácil para a defesa. Com a partida se aproximando do fim, o Remo não teve forças para reagir e viu as chances de classificação se distanciarem, sobretudo quando o Águia virou o placar, próximo dos 90 minutos. Cícero botou o time na frente em chute de fora da área, decretando a vitória, a classificação à próxima fase e a eliminação azulina. Ficha Técnica Data: 14/04/2026 Hora: 20h30 Local: estádio Zinho Oliveira Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR) Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR) Quarto Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA) Cartões Amarelos: Poveda (Remo) Águia: Iago Hass; Bruno Limão, Dedé, Wendell Araújo, William Daltro; Cássio, PH, Carlos Maia, Alex (Kukri); Felipe Pará e Wesley. Técnico: Julio Cesar Nunes Remo: Ivan; Kayky (Léo Andrade), Tassano, Cufré (Alef Manga), Yago Pikachu; Jaderson, Picco, Patrick de Paula (David Braga), Zé Ricardo (Zé Welison); Diego Hernández (João Pedro) e Poveda Técnico: Léo Condé Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa norte 2026 águia x remo futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 FUTEBOL Remo fortalece fisioterapia e amplia estrutura no Nasp Departamento atua na prevenção de lesões e integra tecnologia ao futebol 15.04.26 17h30 Futebol CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; saiba mais Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses 15.04.26 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 31.03.26 7h00 SATISFEITO Júnior Rocha valoriza mescla e explica oscilação do Papão Treinador aponta falta de rodagem da base, destaca peso dos mais experientes e credita evolução à combinação no elenco bicolor 15.04.26 22h03 DE VOLTA AO JOGO Ronaldo Fenômeno mira compra de novo clube no Brasil O ex-atacante voltou a agitar os bastidores — desta vez, com um novo projeto que pode colocá-lo novamente no comando de um clube brasileiro 14.04.26 18h55 Fluminense leva virada do Independiente Rivadavia e perde série invicta no Maracanã 15.04.26 23h53