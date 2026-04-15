Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte

O Águia de Marabá superou o Clube do Remo em casa e garantiu a classificação à próxima fase da Copa Norte. A partida encerrada em 2 a 1, nesta quarta-feira (15) levou o time ao topo do grupo B, com 12 pontos, enquanto o Leão Azul amargou a eliminação precoce. Wendel Araújo e Cícero fizeram os gols do Águia, enquanto Patrick de Paula descontou para os remistas.

1º Tempo

O primeiro tempo foi movimentado e com chances para os dois lados. O Remo começou melhor e criou as primeiras oportunidades, mas Poveda desperdiçou duas boas chances cara a cara com o gol.

O Águia respondeu aos 14 minutos, quando Alex Silva invadiu a área, puxou para a direita e finalizou com perigo, perto do gol de Ivan.

Aos 21, o Leão foi eficiente: Patrick de Paula aproveitou sobra na entrada da área e soltou um forte chute, que passou por baixo das pernas do goleiro Iago Hass, abrindo o placar.

A resposta do time da casa veio rapidamente, novamente com Alex Silva, que teve boa chance, mas parou em Ivan. Do outro lado, Poveda seguiu sem pontaria e, aos 30, finalizou em cima do goleiro após ficar livre na área.

O Águia insistiu e chegou ao empate em jogada aérea. Após tentativa de Dedé que passou perto, Wendel Araújo aproveitou lance semelhante e, de cabeça, deixou tudo igual antes do intervalo.

2º Tempo

O clube do Remo voltou meio sonolento para a etapa final, abrindo espaço para os ataques do Azulão. A primeira grande chance veio aos 11. Alex Silva finalizou na frente do goleiro Ivan, após belo passe de Felipe Pará.

Por volta dos 16, o Águia voltou a incomodar a defesa remista em bela jogada pela esquerda do ataque, que resvalou na defesa e abriu o escanteio. Na cobrança, o ataque por muito pouco não finaliza no fundo das redes.

Apesar disso, as chances para ambos diminuíram devido a forte disputa de bola no meio-campo, que atrapalhou o desempenho dos ataques. Com isso, a partida ganhou um perfil mais truncado, com diversas paradas.

O Águia ainda perdeu ótima chance com Alex Silva, após um lançamento perfeito na entrada da área. Na hora da finalização, no entanto, o atleta simplesmente furou a jogada, deixando fácil para a defesa.

Com a partida se aproximando do fim, o Remo não teve forças para reagir e viu as chances de classificação se distanciarem, sobretudo quando o Águia virou o placar, próximo dos 90 minutos. Cícero botou o time na frente em chute de fora da área, decretando a vitória, a classificação à próxima fase e a eliminação azulina.

Ficha Técnica

Data: 14/04/2026

Hora: 20h30

Local: estádio Zinho Oliveira

Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR)

Quarto Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)

Cartões Amarelos: Poveda (Remo)

Águia: Iago Hass; Bruno Limão, Dedé, Wendell Araújo, William Daltro; Cássio, PH, Carlos Maia, Alex (Kukri); Felipe Pará e Wesley.

Técnico: Julio Cesar Nunes

Remo: Ivan; Kayky (Léo Andrade), Tassano, Cufré (Alef Manga), Yago Pikachu; Jaderson, Picco, Patrick de Paula (David Braga), Zé Ricardo (Zé Welison); Diego Hernández (João Pedro) e Poveda

Técnico: Léo Condé