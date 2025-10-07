Paysandu publica nota de solidariedade à família Couceiro após denúncia de ex-diretor

O Paysandu Sport Club divulgou uma nota oficial em solidariedade à família Couceiro, após as denúncias apresentadas pelo empresário e ex-diretor de futebol Fred Carvalho ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Na publicação, o clube repudiou o que classificou como “ataques inaceitáveis” contra membros da família, especialmente os beneméritos Antônio Diogo Couceiro e Antônio Valério Couceiro, e afirmou que está colaborando com as autoridades para que eventuais excessos sejam punidos “com o rigor da lei”.

“O Paysandu manifesta sua total e irrestrita solidariedade com a Família Couceiro, especialmente com os grandes beneméritos, Dr. Antônio Diogo Couceiro e Antônio Valério Couceiro, em razão dos inaceitáveis ataques que vêm recebendo por pessoas que têm interesse em desestabilizar o ambiente interno do Paysandu”, diz a nota.

O clube destacou ainda o papel histórico da família na construção e no desenvolvimento do Papão, citando contribuições diretas em obras como arquibancadas, hotel, centro de treinamento e sede náutica.

“A Família Couceiro é uma das que mais contribuíram em favor do Paysandu ao longo da sua história. Inúmeras glórias obtidas pelo clube tiveram participação direta e determinante dos Couceiros”, afirma o texto.

Em outro trecho, o Paysandu informa que está colaborando para a adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis, a fim de evitar novos ataques e responsabilizar os envolvidos.

Denúncia de ex-diretor

A manifestação do clube ocorreu após Fred Carvalho, ex-diretor de futebol do Paysandu, entrar com uma representação no Ministério Público contra o ex-presidente Maurício Ettinger, sob acusação de gestão temerária.

O empresário também denunciou o uso de “cabritos” títulos de sócio-proprietário supostamente concentrados em poucas famílias, que seriam utilizados para influenciar resultados de eleições internas.

Segundo Fred, a direção do clube estaria sob domínio de grupos familiares com influência política e financeira nos bastidores bicolores.

“Como que o clube arrecada R$ 75 milhões em 2024 e, em 2025, R$ 80 milhões, e está nessa situação? Aí comecei a ligar para as pessoas e me disseram que a família Couceiro estava na questão política, o Maurício Ettinger na questão financeira e a família Aguilera no futebol”, afirmou em entrevista.

A denúncia, segundo ele, busca apurar supostas irregularidades na gestão administrativa e política do clube.