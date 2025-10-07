Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu publica nota de solidariedade à família Couceiro após denúncia de ex-diretor

Clube repudiou as acusações feitas por Fred Carvalho e afirmou colaborar com medidas judiciais cabíveis.

Iury Costa
fonte

Antônio Couceiro, ex-presidente e grande benemérito do Paysandu. (John Wesley/Paysandu)

O Paysandu Sport Club divulgou uma nota oficial em solidariedade à família Couceiro, após as denúncias apresentadas pelo empresário e ex-diretor de futebol Fred Carvalho ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Na publicação, o clube repudiou o que classificou como “ataques inaceitáveis” contra membros da família, especialmente os beneméritos Antônio Diogo Couceiro e Antônio Valério Couceiro, e afirmou que está colaborando com as autoridades para que eventuais excessos sejam punidos “com o rigor da lei”.

“O Paysandu manifesta sua total e irrestrita solidariedade com a Família Couceiro, especialmente com os grandes beneméritos, Dr. Antônio Diogo Couceiro e Antônio Valério Couceiro, em razão dos inaceitáveis ataques que vêm recebendo por pessoas que têm interesse em desestabilizar o ambiente interno do Paysandu”, diz a nota.

O clube destacou ainda o papel histórico da família na construção e no desenvolvimento do Papão, citando contribuições diretas em obras como arquibancadas, hotel, centro de treinamento e sede náutica.

“A Família Couceiro é uma das que mais contribuíram em favor do Paysandu ao longo da sua história. Inúmeras glórias obtidas pelo clube tiveram participação direta e determinante dos Couceiros”, afirma o texto.

Em outro trecho, o Paysandu informa que está colaborando para a adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis, a fim de evitar novos ataques e responsabilizar os envolvidos.

VEJA MAIS

image Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube
O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições

image Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto
Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha

Denúncia de ex-diretor

A manifestação do clube ocorreu após Fred Carvalho, ex-diretor de futebol do Paysandu, entrar com uma representação no Ministério Público contra o ex-presidente Maurício Ettinger, sob acusação de gestão temerária.

O empresário também denunciou o uso de “cabritos”  títulos de sócio-proprietário supostamente concentrados em poucas famílias, que seriam utilizados para influenciar resultados de eleições internas.

Segundo Fred, a direção do clube estaria sob domínio de grupos familiares com influência política e financeira nos bastidores bicolores.

“Como que o clube arrecada R$ 75 milhões em 2024 e, em 2025, R$ 80 milhões, e está nessa situação? Aí comecei a ligar para as pessoas e me disseram que a família Couceiro estava na questão política, o Maurício Ettinger na questão financeira e a família Aguilera no futebol”, afirmou em entrevista.

A denúncia, segundo ele, busca apurar supostas irregularidades na gestão administrativa e política do clube.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

esportes

série b
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

DENUNCIAS

Paysandu publica nota de solidariedade à família Couceiro após denúncia de ex-diretor

Clube repudiou as acusações feitas por Fred Carvalho e afirmou colaborar com medidas judiciais cabíveis.

07.10.25 17h51

BATALHA

Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna

O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência

07.10.25 7h07

SÉRIE B

Matheus Nogueira revela o que tem atrapalhado o Paysandu no Brasileirão

O jogador destacou que o time tem buscado manter mais a posse de bola, tentando controlar melhor as partidas

06.10.25 21h00

SÉRIE B

Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá

Papão encerrou sequência negativa de 11 jogos sem vencer e tenta reagir na reta final da Série B

06.10.25 15h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

BATALHA

Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna

O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência

07.10.25 7h07

Deixou saudade?

Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo'

Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital

06.10.25 17h33

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira

07.10.25 7h00

TABU

Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B

Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona.

07.10.25 11h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda