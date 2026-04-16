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Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias

Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações

O Liberal
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Jogador pode estar de saída para o Flamengo (Jorge Luis Totti/Paysandu)

O executivo do Paysandu, Marcelo Sant’Ana, confirmou a negociação com o Flamengo pela jovem promessa bicolor, o volante Pedro Henrique. Após a partida contra o Independência-AC, válida pela quarta rodada da Copa Norte, o dirigente comentou brevemente a situação e disse que, nos próximos dias, deve haver uma definição sobre o assunto.

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"Paysandu tem uma proposta oficial pelo Pedro Henrique. A gente tem discutido essa oferta nos últimos três dias. Já teve outras ofertas desse clube, de outros clubes também. O presidente Márcio Tuma está pessoalmente negociando alguns detalhes finais dessa situação. Eu acredito que, nos próximos dias, já dá para a gente ter um posicionamento mais claro com toda a torcida e imprensa sobre o assunto do Pedro Henrique", comentou Sant’Ana.

Conforme apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o Flamengo ofereceu cerca de R$ 3 milhões pelo jogador. Segundo as informações, o clube rubro-negro pretende adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta, e a diretoria bicolor negocia para vender apenas 80% ou 85%. Essa questão seria o principal impasse para que o acordo ainda não tenha sido fechado entre os clubes.

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Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo

Pedro Henrique tem 18 anos e tem se destacado com a camisa bicolor. O volante ganhou a titularidade no meio-campo e tem sido muito elogiado pelo treinador Júnior Rocha. Até o momento, PH tem 11 jogos, sendo nove como titular, e dois gols na temporada.

Ainda segundo a apuração, os outros clubes que demonstraram interesse pelo jogador foram o Fortaleza-CE e o Internacional-RS, mas sem avanço nas negociações.

Caso a negociação entre o Papão e o Mengão seja efetivada, Pedro Henrique será a maior venda do Paysandu em toda a sua história. Até então, a maior venda do clube havia sido o meia-atacante Marlon para a equipe do Gil Vicente, de Portugal, pelo valor de 180 mil euros (pouco mais de R$ 1 milhão na cotação atual).

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