Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações O Liberal 16.04.26 11h09 Jogador pode estar de saída para o Flamengo (Jorge Luis Totti/Paysandu) O executivo do Paysandu, Marcelo Sant’Ana, confirmou a negociação com o Flamengo pela jovem promessa bicolor, o volante Pedro Henrique. Após a partida contra o Independência-AC, válida pela quarta rodada da Copa Norte, o dirigente comentou brevemente a situação e disse que, nos próximos dias, deve haver uma definição sobre o assunto. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "Paysandu tem uma proposta oficial pelo Pedro Henrique. A gente tem discutido essa oferta nos últimos três dias. Já teve outras ofertas desse clube, de outros clubes também. O presidente Márcio Tuma está pessoalmente negociando alguns detalhes finais dessa situação. Eu acredito que, nos próximos dias, já dá para a gente ter um posicionamento mais claro com toda a torcida e imprensa sobre o assunto do Pedro Henrique", comentou Sant’Ana. Conforme apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o Flamengo ofereceu cerca de R$ 3 milhões pelo jogador. Segundo as informações, o clube rubro-negro pretende adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta, e a diretoria bicolor negocia para vender apenas 80% ou 85%. Essa questão seria o principal impasse para que o acordo ainda não tenha sido fechado entre os clubes. VEJA MAIS Júnior Rocha valoriza mescla e explica oscilação do Papão Treinador aponta falta de rodagem da base, destaca peso dos mais experientes e credita evolução à combinação no elenco bicolor Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo Pedro Henrique tem 18 anos e tem se destacado com a camisa bicolor. O volante ganhou a titularidade no meio-campo e tem sido muito elogiado pelo treinador Júnior Rocha. Até o momento, PH tem 11 jogos, sendo nove como titular, e dois gols na temporada. Ainda segundo a apuração, os outros clubes que demonstraram interesse pelo jogador foram o Fortaleza-CE e o Internacional-RS, mas sem avanço nas negociações. Caso a negociação entre o Papão e o Mengão seja efetivada, Pedro Henrique será a maior venda do Paysandu em toda a sua história. Até então, a maior venda do clube havia sido o meia-atacante Marlon para a equipe do Gil Vicente, de Portugal, pelo valor de 180 mil euros (pouco mais de R$ 1 milhão na cotação atual). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 futebol Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato 16.04.26 10h11 SATISFEITO Júnior Rocha valoriza mescla e explica oscilação do Papão Treinador aponta falta de rodagem da base, destaca peso dos mais experientes e credita evolução à combinação no elenco bicolor 15.04.26 22h03 COPA NORTE Paysandu vence Independência de virada e segue vivo na Copa Norte Paysandu sai atrás, empata em pênalti polêmico e vira sobre o Independência 15.04.26 21h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09