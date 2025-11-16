Vojvoda pede para Santos manter o foco até o fim: 'Tem de seguir com espírito, atitude e raça'

Juan Pablo Vojvoda celebrou neste sábado sua terceira vitória no comando do Santos. E todas foram em clássicos na Vila Belmiro, contra São Paulo (1 a 0), Corinthians (3 a 1) e agora o Palmeiras (1 a 0). Na visão do treinador, a equipe entrou com um sentimento diferente nesses jogos e ele espera que isso se repita até o fim do Brasileirão.

O treinador argentino admitiu que clássicos mexem com os jogadores, mas quer que a equipe não se iluda após bater o então líder Palmeiras e prega por uma continuidade em "finais" até o fim do campeonato. Mesmo que a equipe não jogue bem, ele prega pela raça, a começar diante do Mirassol, no meio de semana, novamente Vila Belmiro.

"É concentrar que temos finais até acabar a competição, não desviar o foco e continuar com muita atenção", pregou o técnico. "Os três jogos que ganhamos, entramos com uma atitude e concentração alta, criando opções de gols, sofrendo também, e tem de saber sofrer também no futebol, mas estar atento todo tempo", frisou. "Temos de fazer nossa tarefa, que vai ser repetir nossa concentração, foco e equilíbrio e saber que estamos lutando por um objetivo importante."

Na visão de Vojvoda, o Santos tem de deixar um pouco a razão de lado e jogar com mais emoção para evitar seu segundo rebaixamento em três anos. "É jogar bem e ganhar. Ou jogar pior, mas ganhar. Com mais espírito, atitude e raça."

Sobre o clássico, ele viu etapas distintas, porém com o Santos amais deixando de buscar os três pontos. "Foi uma boa primeira parte, a segunda preciso analisar mais, pois o Palmeiras igualou, teve suas oportunidades, nós também, mas continuamos insistindo e buscamos o gol no fim", disse Vojvoda, para exaltar o espírito de luta em campo.

"Parabenizo quem entrou, meus jogadores, quem não atuou, foram semanas difíceis, contra o Palmeiras lá, o Flamengo, e tivemos (neste sábado) o foco e a concentração que temos de ter até o final. É repetir isso nos próximos jogos também, lutando para estar com essa cabeça boa, forte e saber que vai ser difícil."