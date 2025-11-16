Vojvoda pede para Santos manter o foco até o fim: 'Tem de seguir com espírito, atitude e raça' Estadão Conteúdo 16.11.25 0h07 Juan Pablo Vojvoda celebrou neste sábado sua terceira vitória no comando do Santos. E todas foram em clássicos na Vila Belmiro, contra São Paulo (1 a 0), Corinthians (3 a 1) e agora o Palmeiras (1 a 0). Na visão do treinador, a equipe entrou com um sentimento diferente nesses jogos e ele espera que isso se repita até o fim do Brasileirão. O treinador argentino admitiu que clássicos mexem com os jogadores, mas quer que a equipe não se iluda após bater o então líder Palmeiras e prega por uma continuidade em "finais" até o fim do campeonato. Mesmo que a equipe não jogue bem, ele prega pela raça, a começar diante do Mirassol, no meio de semana, novamente Vila Belmiro. "É concentrar que temos finais até acabar a competição, não desviar o foco e continuar com muita atenção", pregou o técnico. "Os três jogos que ganhamos, entramos com uma atitude e concentração alta, criando opções de gols, sofrendo também, e tem de saber sofrer também no futebol, mas estar atento todo tempo", frisou. "Temos de fazer nossa tarefa, que vai ser repetir nossa concentração, foco e equilíbrio e saber que estamos lutando por um objetivo importante." Na visão de Vojvoda, o Santos tem de deixar um pouco a razão de lado e jogar com mais emoção para evitar seu segundo rebaixamento em três anos. "É jogar bem e ganhar. Ou jogar pior, mas ganhar. Com mais espírito, atitude e raça." Sobre o clássico, ele viu etapas distintas, porém com o Santos amais deixando de buscar os três pontos. "Foi uma boa primeira parte, a segunda preciso analisar mais, pois o Palmeiras igualou, teve suas oportunidades, nós também, mas continuamos insistindo e buscamos o gol no fim", disse Vojvoda, para exaltar o espírito de luta em campo. "Parabenizo quem entrou, meus jogadores, quem não atuou, foram semanas difíceis, contra o Palmeiras lá, o Flamengo, e tivemos (neste sábado) o foco e a concentração que temos de ter até o final. É repetir isso nos próximos jogos também, lutando para estar com essa cabeça boa, forte e saber que vai ser difícil." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Juan Pablo Vojvoda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30 Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 16.11.25 8h00