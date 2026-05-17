Abel lamenta empate com o Cruzeiro em Barueri a admite que Paulinho 'não está 100%'

De volta ao banco do Palmeiras no Brasileirão após cumprir intensa suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Abel Ferreira não ficou satisfeito com o empate da sua equipe com o Cruzeiro por 1 a 1 na noite deste sábado, dia 16, pela 16ª rodada da competição.

"A minha sensação, a minha opinião neste momento é de que fizemos um bom jogo. E um resultado que não era o que nós queríamos... foi o que foi", disse o treinador, em entrevista coletiva após a partida.

Para Abel, o Palmeiras criou mais oportunidades que o Cruzeiro, especialmente na segunda etapa. Porém, o volume não esteve em harmonia com o aproveitamento. O técnico português lamentou que as chances criadas não foram transformadas em bola na rede.

"A nossa equipe, e no momento em que nós estamos, e termos jogadores experientes para conseguir aguentar... e no segundo tempo, na minha opinião, fizemos um jogo muito bem construído. Infelizmente, não fizemos nas duas ou três oportunidades que tivemos... porque se não fizermos quando criarmos, a probabilidade de nós ganharmos o jogo diminui."

"Vou resumir: acho que fizemos um bom jogo e um mau resultado em função das oportunidades criadas, sobretudo na segunda parte. Jogamos com um adversário, na minha opinião, no mesmo nível do Palmeiras e com uma equipe do mesmo nível do Palmeiras", concluiu Abel.

Quando questionado sobre Paulinho, Abel passou a responsabilidade para os membros do departamento médico do Palmeiras. O técnico disse que não se pronunciaria sobre a parte física, apesar de ter falado bastante sobre ele. Em linhas gerais, o tom sobre o camisa 10 ainda é de cautela.

"Eu tenho uma condição de utilização", elucidou o comandante palmeirense. "Estou fazendo aquilo que temos de fazer em termos daquilo que é o contexto. Em função daquilo que é os quase dois anos que esteve sem fazer jogos consecutivos... mas do que se passou hoje é: qual será o feedback do jogador amanhã? E depois amanhã pensamos no próximo."

"Infelizmente, e para azar do treinador do Palmeiras, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro eu não posso utilizá-lo há quase dois anos", lamentou Abel. "Mas, enfim, nós sabemos que o Paulinho não está 100%. Logicamente, quando você vê quando ele entra, ficamos todos com água na boca... é qualidade dos jogadores. E eu tenho uma qualidade diferente dos outros. Mas não podemos utilizá-lo mais. Vamos ver amanhã como ele vai estar."