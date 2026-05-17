Abel lamenta empate com o Cruzeiro em Barueri a admite que Paulinho 'não está 100%' Estadão Conteúdo 17.05.26 0h22 De volta ao banco do Palmeiras no Brasileirão após cumprir intensa suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Abel Ferreira não ficou satisfeito com o empate da sua equipe com o Cruzeiro por 1 a 1 na noite deste sábado, dia 16, pela 16ª rodada da competição. "A minha sensação, a minha opinião neste momento é de que fizemos um bom jogo. E um resultado que não era o que nós queríamos... foi o que foi", disse o treinador, em entrevista coletiva após a partida. Para Abel, o Palmeiras criou mais oportunidades que o Cruzeiro, especialmente na segunda etapa. Porém, o volume não esteve em harmonia com o aproveitamento. O técnico português lamentou que as chances criadas não foram transformadas em bola na rede. "A nossa equipe, e no momento em que nós estamos, e termos jogadores experientes para conseguir aguentar... e no segundo tempo, na minha opinião, fizemos um jogo muito bem construído. Infelizmente, não fizemos nas duas ou três oportunidades que tivemos... porque se não fizermos quando criarmos, a probabilidade de nós ganharmos o jogo diminui." "Vou resumir: acho que fizemos um bom jogo e um mau resultado em função das oportunidades criadas, sobretudo na segunda parte. Jogamos com um adversário, na minha opinião, no mesmo nível do Palmeiras e com uma equipe do mesmo nível do Palmeiras", concluiu Abel. Quando questionado sobre Paulinho, Abel passou a responsabilidade para os membros do departamento médico do Palmeiras. O técnico disse que não se pronunciaria sobre a parte física, apesar de ter falado bastante sobre ele. Em linhas gerais, o tom sobre o camisa 10 ainda é de cautela. "Eu tenho uma condição de utilização", elucidou o comandante palmeirense. "Estou fazendo aquilo que temos de fazer em termos daquilo que é o contexto. Em função daquilo que é os quase dois anos que esteve sem fazer jogos consecutivos... mas do que se passou hoje é: qual será o feedback do jogador amanhã? E depois amanhã pensamos no próximo." "Infelizmente, e para azar do treinador do Palmeiras, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro eu não posso utilizá-lo há quase dois anos", lamentou Abel. "Mas, enfim, nós sabemos que o Paulinho não está 100%. Logicamente, quando você vê quando ele entra, ficamos todos com água na boca... é qualidade dos jogadores. E eu tenho uma qualidade diferente dos outros. Mas não podemos utilizá-lo mais. Vamos ver amanhã como ele vai estar." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Abel Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Abel lamenta empate com o Cruzeiro em Barueri a admite que Paulinho 'não está 100%' 17.05.26 0h22 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 FUTEBOL Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada 27.04.26 20h59 CRISE ‘Futebol paraense precisa disso’, diz ex-presidente do Paysandu sobre saída de presidente da FPF Luiz Omar Pinheiro declarou apoio ao vice-presidente da Federação, Reginaldo Souza, que protocolou ofício pedindo o afastamento de Ricardo Gluck Paul 29.07.25 20h06