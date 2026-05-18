Menino ora para Neymar ser convocado pela seleção e jogador comenta: 'Vai dar tudo certo'

A segunda-feira (18) é um dos dis mais aguardados do ano para 26 jogadores que serão convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo. E o nome que mais desperta atenção do torcedor é o de Neymar, atacante do Santos-SP, que vive a expectativa de ser chamado para a disputa do Mundial.

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Se o técnico Carlo Ancelotti ainda não confirmou a participação do craque, fora de campo a torcida é grande. Nas redes sociais, viralizou o vídeo de uma criança, durante culto na igreja, pedindo para que o ídolo santista fosse chamado para vestir a Amarelinha.

"Abençoa o pastor e essa igreja. E que o Neymar vá para a Copa", disse a criança durante oração.

O fato causou risos na celebração, inclusive do pastor, que perguntou ao menino: 'Você orou para o Neymar ir pra Copa? Esse vídeo vai chegar lá no Neymar, você vai ver só.", disse o religioso.

E o vídeo realmente chegou ao atacante. Em publicação, Neymar comentou o vídeo da criança: 'Vai dar tudo certo'

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo acontece nesta segunda-feira (18), a partir de 17h30, com total cobertura do Grupo Liberal.