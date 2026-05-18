Menino ora para Neymar ser convocado pela seleção e jogador comenta: 'Vai dar tudo certo' Durante culto, criança pediu bênçãos ao pastor, à igreja e desejou que o atacante do Santos fosse chamado por Carlo Ancelotti Redação O Liberal 18.05.26 7h29 A segunda-feira (18) é um dos dis mais aguardados do ano para 26 jogadores que serão convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo. E o nome que mais desperta atenção do torcedor é o de Neymar, atacante do Santos-SP, que vive a expectativa de ser chamado para a disputa do Mundial. VEJA MAIS Irã cobra garantias da Fifa para disputar Copa do Mundo nos EUA em meio à crise diplomática A preocupação iraniana cresce porque todos os jogos da seleção na fase de grupos acontecerão em território norte-americano Fifa se reúne com Federação Iraniana e promete Copa do Mundo 'o mais agradável possível' Douglas Santos disse 'não' à Rússia por sonho de defender o Brasil: 'Nunca deixei de acreditar' Se o técnico Carlo Ancelotti ainda não confirmou a participação do craque, fora de campo a torcida é grande. Nas redes sociais, viralizou o vídeo de uma criança, durante culto na igreja, pedindo para que o ídolo santista fosse chamado para vestir a Amarelinha. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Abençoa o pastor e essa igreja. E que o Neymar vá para a Copa", disse a criança durante oração. O fato causou risos na celebração, inclusive do pastor, que perguntou ao menino: 'Você orou para o Neymar ir pra Copa? Esse vídeo vai chegar lá no Neymar, você vai ver só.", disse o religioso. E o vídeo realmente chegou ao atacante. Em publicação, Neymar comentou o vídeo da criança: 'Vai dar tudo certo' A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo acontece nesta segunda-feira (18), a partir de 17h30, com total cobertura do Grupo Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. 17.05.26 19h35 futebol Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem. 17.05.26 18h05 futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Corrida do Sal Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho. 17.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Menino ora para Neymar ser convocado pela seleção e jogador comenta: 'Vai dar tudo certo' Durante culto, criança pediu bênçãos ao pastor, à igreja e desejou que o atacante do Santos fosse chamado por Carlo Ancelotti 18.05.26 7h29 triunfo azulino Remo vence Chapecoense fora de casa, em jogo de cinco gols pela Série A Leão Azul marcou com Yago Pikachu, Jajá e contou com gol contra no fim para garantir vitória na Arena Condá 17.05.26 20h33 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 CRB vence na Ilha do Retiro e quebra invencibilidade do Sport na Série B 17.05.26 23h07