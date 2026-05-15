Irã cobra garantias da Fifa para disputar Copa do Mundo nos EUA em meio à crise diplomática A preocupação iraniana cresce porque todos os jogos da seleção na fase de grupos acontecerão em território norte-americano Estadão Conteúdo 15.05.26 16h28 Seleção do Irã (Instagram @teammellifootball) Classificado para a Copa do Mundo, o Irã vive fora de campo um cenário de incerteza às vésperas do torneio. O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, revelou que terá uma reunião considerada "decisiva" com a Fifa para discutir a dificuldade na emissão de vistos para integrantes da delegação que disputará o Mundial de 2026, sediado por Estados Unidos, Canadá e México. A preocupação iraniana cresce porque todos os jogos da seleção na fase de grupos acontecerão em território norte-americano. Integrante do Grupo G, o Irã enfrentará Bélgica, Nova Zelândia e Egito justamente em um momento de tensão política entre Teerã e Washington. Segundo Taj, nenhum membro da delegação recebeu autorização de entrada até agora. "Temos uma reunião com a Fifa no domingo. Acho que será decisiva. Precisamos de garantias, porque os problemas dos vistos continuam sem solução. Até agora não recebemos nenhuma informação útil e nenhum visto foi emitido para as nossas pessoas", afirmou o dirigente. O tema já havia causado desconforto meses antes. Em abril, durante o congresso da Fifa realizado no Canadá, Mehdi Taj teve a entrada barrada e o Irã ficou sem representação oficial no encontro. O episódio aumentou o receio dentro da federação iraniana sobre possíveis obstáculos logísticos e diplomáticos durante a Copa. Enquanto aguarda uma definição, a seleção iraniana tenta manter o foco na preparação. A delegação escolheu a Turquia como base de treinamentos antes do Mundial e ficará concentrada na região turística de Belek, em Antália, onde também realizou amistosos preparatórios. A mudança de rota foi diretamente influenciada pela dificuldade de acesso aos Estados Unidos. Na última quinta-feira, o Irã promoveu um grande evento em Teerã para apresentar o uniforme que será utilizado na Copa do Mundo. A cerimônia ocorreu na Praça da Revolução e reuniu milhares de torcedores em clima de festa, com shows, apresentações culturais e homenagens à equipe nacional. As imagens divulgadas pela emissora Al Jazeera mostraram um ambiente de mobilização popular em torno da seleção, apesar da indefinição política que acompanha a preparação para o torneio. A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Irã Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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