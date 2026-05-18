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Desmaiou? Goleiro Weverton é derrubado e fica estirado no chão após convocação para a Copa do Mundo

As imagens rapidamente viralizaram entre torcedores e perfis esportivos nas redes sociais. Muitos internautas reagiram ao momento inusitado vivido pelo jogador durante a comemoração familiar.

O Liberal

A reação do goleiro Weverton após ser convocado para a Copa do Mundo de 2026 viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (18). O atual arqueiro do Grêmio compartilhou imagens registradas pela câmera de segurança interna da própria residência no momento em que teve o nome anunciado entre os convocados da Seleção Brasileira.

Natural de Rio Branco, no Acre, e com passagem pelo Clube do Remo em 2007, Weverton aparece comemorando ao lado da família quando recebe abraços de pessoas próximas após a confirmação da convocação. Assista:

Durante a celebração, o goleiro acabou escorregando em um sofá e bateu a cabeça no chão. Nas imagens, ele permanece deitado por cerca de um minuto enquanto familiares seguem comemorando. Apesar do susto e da repercussão do vídeo nas redes sociais, o jogador não sofreu ferimentos e passa bem.

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