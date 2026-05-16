Diego Hypolito fala sobre formação de atletas em instituto: 'trampolim para a vida' O projeto idealizado pelo ex-atleta recebe incentivo da Vale para introduzir jovens na modalidade Caio Maia 16.05.26 15h24 A rotina do local exige dedicação dos participantes e o acompanhamento próximo dos responsáveis (Weslley Ferreira / Instituto Hypolito) O Núcleo de Esportes de O Liberal visitou, neste sábado (16), o Instituto Hypolito, centro de treinamento de crianças idealizado e liderado pelo medalhista olímpico Diego Hypolito. O projeto, que recebe incentivo da Vale, introduz quase 100 crianças no mundo da ginástica artística no Rio de Janeiro (RJ). O idealizador avalia o espaço como uma oportunidade de crescimento. "Talentos, principalmente os meninos, acabam indo pro Flamengo. Olha que oportunidade! Então, o importante é que nós sejamos um trampolim para essas crianças crescerem, para a vida delas", afirmou Diego Hypolito. Centro de treinamento exige disciplina e apoio familiar A rotina do local exige dedicação dos participantes e o acompanhamento próximo dos responsáveis. "São crianças de 4 a 13 anos de idade, com o objetivo de estender mais esse atendimento. Há regras de horário e de absolutamente tudo. Acho que, para o sucesso acontecer, depende muito delas, mas depende também de os pais acreditarem nos filhos, que é o mais importante. Eu tive pais que acreditaram em mim, mas alguns nem pais têm. Às vezes, o pai é o irmão, o avô ou um amigo, mas você tem que acreditar em quem acredita em você. Há bilhões de pessoas no mundo, parem de focar nas pessoas que não gostam de vocês e de querer provar coisas para os outros. A gente tem que provar para nós mesmos e para quem nos ama", afirmou o esportista. Lara Regina é aposta da ginástica brasileira no Instituto Hypolito No local, a reportagem conheceu a pequena Lara Regina, que é uma das principais apostas da ginástica brasileira nas próximas temporadas. "Meu grande sonho na ginástica é ajudar minha família. Eu gosto muito daqui e eu quero ser uma grande ginasta igual à Rebeca Andrade. Ela é muito legal, simpática. Ela adora dançar e eu sempre imito ela nas minhas poses. O meu exercício favorito é o rondada flic mortal", disse a jovem ginasta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave instituto hypolito diego hypolito ginástica artística vale rio de janeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16