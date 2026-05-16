Diego Hypolito fala sobre formação de atletas em instituto: 'trampolim para a vida'

O Núcleo de Esportes de O Liberal visitou, neste sábado (16), o Instituto Hypolito, centro de treinamento de crianças idealizado e liderado pelo medalhista olímpico Diego Hypolito. O projeto, que recebe incentivo da Vale, introduz quase 100 crianças no mundo da ginástica artística no Rio de Janeiro (RJ).

O idealizador avalia o espaço como uma oportunidade de crescimento. "Talentos, principalmente os meninos, acabam indo pro Flamengo. Olha que oportunidade! Então, o importante é que nós sejamos um trampolim para essas crianças crescerem, para a vida delas", afirmou Diego Hypolito.

Centro de treinamento exige disciplina e apoio familiar

A rotina do local exige dedicação dos participantes e o acompanhamento próximo dos responsáveis.

"São crianças de 4 a 13 anos de idade, com o objetivo de estender mais esse atendimento. Há regras de horário e de absolutamente tudo. Acho que, para o sucesso acontecer, depende muito delas, mas depende também de os pais acreditarem nos filhos, que é o mais importante. Eu tive pais que acreditaram em mim, mas alguns nem pais têm. Às vezes, o pai é o irmão, o avô ou um amigo, mas você tem que acreditar em quem acredita em você. Há bilhões de pessoas no mundo, parem de focar nas pessoas que não gostam de vocês e de querer provar coisas para os outros. A gente tem que provar para nós mesmos e para quem nos ama", afirmou o esportista.

Lara Regina é aposta da ginástica brasileira no Instituto Hypolito

No local, a reportagem conheceu a pequena Lara Regina, que é uma das principais apostas da ginástica brasileira nas próximas temporadas.

"Meu grande sonho na ginástica é ajudar minha família. Eu gosto muito daqui e eu quero ser uma grande ginasta igual à Rebeca Andrade. Ela é muito legal, simpática. Ela adora dançar e eu sempre imito ela nas minhas poses. O meu exercício favorito é o rondada flic mortal", disse a jovem ginasta.