Técnico do Lyon admite saída de Endrick: 'tem qualidade para ser jogador do Real Madrid' Endrick disputou 20 jogos com a camisa do Lyon, com oito gols marcados e sete assistências Estadão Conteúdo 16.05.26 10h32 Jogador Endrick. (Cesar Greco / Palmeiras) O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, admitiu que o brasileiro Endrick deve voltar a atuar pelo Real Madrid na próxima temporada. A declaração foi dada durante entrevista coletiva, realizada nesta sexta-feira (15), antes do duelo contra o Lens, pela última rodada da Ligue One. O comandante ainda fez elogios ao centroavante pré-convocado para a Copa do Mundo. "Talvez para alguns jogadores, essa seja a última partida. Para Endrick, será difícil ficar aqui. O Real Madrid certamente vai querer trazê-lo de volta. Depois dessa temporada, ele poderá disputar a Copa do Mundo e então se juntará ao Real Madrid". Desde janeiro no futebol francês, o atacante reencontrou o bom futebol e se tornou peça importante da equipe na segunda metade da temporada. São 20 jogos disputados com a camisa do Lyon, com oito gols marcados e sete assistências. "Depois do que mostrou aqui, provou que tem qualidade para ser jogador do Real Madrid", completou Fonseca. Na expectativa para a lista de Carlo Ancelotti, Endrick terá o último compromisso pelo Lyon neste domingo (17), às 16h, diante do Lens. A equipe precisa do resultado positivo para confirmar a vaga na próxima edição da Champions League. Neste momento, o clube ocupa a 4ª colocação e está garantindo classificação nos playoffs da principal competição continental. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Endrick Paulo Fonseca Lyon Real Madrid Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 FUTEBOL Técnico do Lyon admite saída de Endrick: 'tem qualidade para ser jogador do Real Madrid' Endrick disputou 20 jogos com a camisa do Lyon, com oito gols marcados e sete assistências 16.05.26 10h32 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59