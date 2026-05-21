Carlos Miguel se irrita após revés e deixa zona mista: 'Palmeiras foi campeão com esse futebol' O goleiro lembrou as conquistas recentes e a posição do time nas competições antes de encerrar sua participação com a imprensa Estadão Conteúdo 21.05.26 9h47 O goleiro Carlos Miguel saiu em defesa do Palmeiras após a derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, resultado que encerrou uma longa invencibilidade alviverde em casa pela Libertadores. Na zona mista, o jogador minimizou qualquer leitura de crise e reforçou a confiança no trabalho da equipe, líder do Campeonato Brasileiro. Segundo o arqueiro, o revés não altera a avaliação interna sobre a temporada do clube, que segue disputando títulos em diferentes frentes. "A gente sabe que perder um jogo nunca é bom, mas achar que o momento é ruim, não. Somos o primeiro colocado do Brasileiro e com bastante ponto de diferença. Independentemente do que o adversário faz ou deixa de fazer, nós fazemos o nosso trabalho. Sobre a Libertadores, perdemos a primeira colocação, que pra gente é muito importante. Queríamos sair classificados daqui, mas a gente não conseguiu entregar isso para todos. É focar no próximo jogo e ter cabeça boa", afirmou. Carlos Miguel também reagiu a uma pergunta sobre o nível de futebol apresentado pelo Palmeiras. Visivelmente incomodado com a abordagem, o goleiro lembrou as conquistas recentes e a posição do time nas competições antes de encerrar sua participação com a imprensa. "Com esse futebol, o Palmeiras foi campeão paulista. Com esse futebol, o Palmeiras é o primeiro colocado do Brasileiro. Então, acho que, com esse futebol, a gente pode ganhar qualquer jogo. Não queiram passar para a gente como se fôssemos um time horrível. Hoje, sabemos que o maior time de São Paulo é o nosso. Lá em cima estamos brigando por todas as competições e vamos seguir assim", disse. Após responder sobre o tema, o jogador palmeirense deixou o local sem atender os demais jornalistas presentes. O Palmeiras acabou superado pelo Cerro Porteño no Nubank Parque e viu adiada a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores. A equipe precisava apenas de um empate para avançar, mas foi derrotada diante da torcida, que demonstrou insatisfação com vaias após o apito final. Agora, o time paulista dependerá do confronto contra o Junior Barranquilla, na última rodada da fase de grupos, para confirmar vaga no mata-mata continental. Antes disso, o compromisso será diante do Flamengo, pelo Brasileirão, torneio em que o Palmeiras ocupa a liderança. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Carlos Miguel zona mista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA 21.05.26 10h13 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 Futebol Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. 20.05.26 18h13 mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Castro decide, Paysandu vence o Nacional e larga na frente na final da Copa Norte Papão faz 1 a 0 no Mangueirão, abre vantagem na decisão e joga por empate no duelo de volta, dia 28, em Manaus 20.05.26 22h11 Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04 Futebol Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas 19.05.26 20h06 Futebol Remo pode ter o retorno de Gabriel Taliari contra o Athletico-PR, diz jornalista Segundo informação de Carlos Ferreira, neste momento, Taliari teria condições de atuar por cerca de 20 minutos. 20.05.26 18h00