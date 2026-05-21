Com convocação 'fofa', Alemanha aposta em retorno de Neuer para a Copa do Mundo; veja lista Seleção usou foto dos jogadores ainda crianças para anunciar os nomes O Liberal, com informações do Estadão Conteúdo 21.05.26 10h06 Seleção usou o slogan “Quando os sonhos de infância se tornam realidade” (Reprodução / Instagram) O goleiro Manuel Neuer, de 40 anos, é o destaque da lista de convocados da seleção da Alemanha, que foi anunciada nesta quinta-feira (21) para a disputa da Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O jogador, que não defende o time nacional desde 2024, chegou a se despedir do selecionado, e agora retorna para participar do seu quinto Mundial como o nome mais experiente do plantel. Sua inclusão é um golpe para o goleiro do Hoffenheim, Oliver Baumann, que tinha a titularidade garantida. A pressão para incluir Neuer na seleção aumentou depois de suas excelentes atuações pelo Bayern de Munique, principalmente contra o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões. VEJA MAIS VÍDEO: Mulher viraliza após gastar mais de R$ 40 mil em figurinhas da Copa do Mundo O vídeo em que mostra parte da coleção foi publicado no início de maio e ultrapassou a marca de 4,5 milhões de visualizações nas redes sociais Salah encabeça lista de 26 chamados do Egito, com 4 goleiros para amistoso com Brasil e a Copa Neymar ganha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram após convocação para a Copa do Mundo Somados, os 26 jogadores chamados para defender o Brasil no Mundial acumularam crescimento de aproximadamente 2,3 milhões de seguidores no Instagram Para compor a relação, o treinador Julian Nagelsmann fez uma mescla de jogadores com rodagem e atletas que estão despontando. Além de nomes como Goretzka, Havertz, Musiala e Sané, ele também abriu espaço para o jovem Lennart Karl, de apenas 18 anos. Convocação “fofa” Por meio das redes sociais, a seleção alemã divulgou a lista de convocados de um jeito diferente. Em um livro de “memórias”, a equipe usou imagens dos jogadores ainda crianças, com o slogan “Quando os sonhos de infância se tornam realidade”. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Copa do Mundo A Alemanha está inserida no Grupo E do Mundial. A estreia acontece no dia 14 de junho, em Houston, contra a seleção de Curaçao. O segundo encontro acontece seis dias depois diante da Costa do Marfim, em Toronto Field. A partida que encerra a participação dos alemães nesta etapa classificatória está programada para 25 de junho, contra o Equador. Confira os convocados da Alemanha para a Copa do Mundo Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Alexander Nubel (Stuttgart) Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), David Raum (Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern de Munique) e Malick Thiaw (Newcastle) Meio-campistas: Nadiem Amiri (Mainz), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (Stuttgart) Atacantes: Jamal Musiala (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) e Nick Woltemade (Newcastle). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Alemanha convocados Neuer COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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