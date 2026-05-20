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Salah encabeça lista de 26 chamados do Egito, com 4 goleiros para amistoso com Brasil e a Copa

Estadão Conteúdo

Mohamed Salah não fez uma temporada de despedida como gostaria no Liverpool. Desfalcou o clube inglês em diversas rodadas por lesão, mas continua intocável na seleção do Egito e será o astro, mais uma vez, dos Faraós, em uma Copa do Mundo.

Assim como Portugal, o técnico Hossan Hassan também chamou quatro goleiros. Entre eles, o experiente El-Shenawy, do Al Ahly, forte equipe egípcia que será a base da seleção em campos dos Estados Unidos, Canadá e México com 10 representantes.

O Egito testará suas forças para a Copa do Mundo em amistosos contra a Rússia, dia 28, e diante do Brasil de Carlo Ancelotti, dia 6 de junho, uma semana antes de a bola rolar na Copa.

Além do experiente Mohamed Salah, a seleção egípcia deve ter outra estrela da Premier League em seu comando ofensivo, com a convocação de Marmoush, do Manchester City.

O Egito está no Grupo G e estreia diante da Bélgica, dia 15 de junho. Depois, encara a Nova Zelândia, dia 21 e, por fim, encerra a participação contra o Irã. E a expectativa é grande para avançar à segunda fase entre os dois melhores.

CONFIRA OS 26 CONVOCADOS:

Goleiros: El-Shenawy (Al Ahly), Shobeir (Al Ahly), Awad (Zamalek SC) e Soliman (Ittihad Alexandria)

Defensores - Abdelmonem (Nice), Hany (Al Ahly), Hegazy (Neom SC), Abdelmaguid (Zamalek SC), Rabia (Al Ain), El Fotouh (Zamalek SC), Ibrahim (Al Ahly) e Sobhy (Al Masry)

Meio-campistas - Trézéguet (Al Ahly), Fathy (Al Ahly), Ashour (Al Ahly), Marwan Attia (Al Ahly), Zizo (Al Ahly), Lasheen (Al Masry), Koka (Al Ahly), Saber (Pyramids FC) e Shehata (Zamalek SC)

Atacantes: Mohamed Salah (Liverpool), Marmoush (Manchester City), Mostafa (Nantes), Adel (FC Nordsjælland) e Faisal (National Bank of Egypt)

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