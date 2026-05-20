Salah encabeça lista de 26 chamados do Egito, com 4 goleiros para amistoso com Brasil e a Copa Estadão Conteúdo 20.05.26 21h06 Mohamed Salah não fez uma temporada de despedida como gostaria no Liverpool. Desfalcou o clube inglês em diversas rodadas por lesão, mas continua intocável na seleção do Egito e será o astro, mais uma vez, dos Faraós, em uma Copa do Mundo. Assim como Portugal, o técnico Hossan Hassan também chamou quatro goleiros. Entre eles, o experiente El-Shenawy, do Al Ahly, forte equipe egípcia que será a base da seleção em campos dos Estados Unidos, Canadá e México com 10 representantes. O Egito testará suas forças para a Copa do Mundo em amistosos contra a Rússia, dia 28, e diante do Brasil de Carlo Ancelotti, dia 6 de junho, uma semana antes de a bola rolar na Copa. Além do experiente Mohamed Salah, a seleção egípcia deve ter outra estrela da Premier League em seu comando ofensivo, com a convocação de Marmoush, do Manchester City. O Egito está no Grupo G e estreia diante da Bélgica, dia 15 de junho. Depois, encara a Nova Zelândia, dia 21 e, por fim, encerra a participação contra o Irã. E a expectativa é grande para avançar à segunda fase entre os dois melhores. CONFIRA OS 26 CONVOCADOS: Goleiros: El-Shenawy (Al Ahly), Shobeir (Al Ahly), Awad (Zamalek SC) e Soliman (Ittihad Alexandria) Defensores - Abdelmonem (Nice), Hany (Al Ahly), Hegazy (Neom SC), Abdelmaguid (Zamalek SC), Rabia (Al Ain), El Fotouh (Zamalek SC), Ibrahim (Al Ahly) e Sobhy (Al Masry) Meio-campistas - Trézéguet (Al Ahly), Fathy (Al Ahly), Ashour (Al Ahly), Marwan Attia (Al Ahly), Zizo (Al Ahly), Lasheen (Al Masry), Koka (Al Ahly), Saber (Pyramids FC) e Shehata (Zamalek SC) Atacantes: Mohamed Salah (Liverpool), Marmoush (Manchester City), Mostafa (Nantes), Adel (FC Nordsjælland) e Faisal (National Bank of Egypt) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Seleção do Egito Mohamed Salah COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 Futebol Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. 20.05.26 18h13 mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 SEMIFINAL Paysandu x Nacional-AM: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/05) pela Copa Norte Paysandu e Nacional-AM iniciam a decisão da Copa Norte 2026 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo a semifinal 20.05.26 19h00