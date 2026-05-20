Neymar ganha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram após convocação para a Copa do Mundo Somados, os 26 jogadores chamados para defender o Brasil no Mundial acumularam crescimento de aproximadamente 2,3 milhões de seguidores no Instagram Estadão Conteúdo 20.05.26 15h47 Neymar (Tarso Sarraf / O liberal) O retorno de Neymar à seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 também teve forte impacto fora dos gramados. De acordo com dados divulgados pela Nexus, o atacante do Santos ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram nas 24 horas seguintes ao anúncio da convocação feita por Carlo Ancelotti, totalizando 232 milhões de seguidores na rede social. O levantamento considera o período entre 6h de segunda-feira, 18, dia da convocação, e 6h de terça-feira, 19, dia seguinte à convocação. Somados, os 26 jogadores chamados para defender o Brasil no Mundial acumularam crescimento de aproximadamente 2,3 milhões de seguidores no Instagram. Neymar liderou com folga o ranking de novos seguidores. O camisa 10 respondeu sozinho por quase metade do crescimento total registrado entre os convocados, ao adicionar cerca de 1 milhão de seguidores ao perfil. Na sequência aparecem Endrick, com acréscimo de 461 mil seguidores, Rayan, que teve alta de 139,4 mil, e Weverton, com ganho de 126,6 mil no mesmo intervalo. Além dos números absolutos, a pesquisa apontou os maiores crescimentos proporcionais entre os jogadores da lista brasileira. Nesse recorte, o destaque foi Rayan, que aumentou sua base em 19%. Logo depois surgem Igor Thiago, com alta de 11%, além de Ibañez e Douglas Santos, ambos com avanço de 7%. Segundo a Nexus, os 26 atletas convocados por Ancelotti reúnem atualmente uma audiência combinada de 419,6 milhões de seguidores no Instagram. A convocação marcou o retorno de Neymar à seleção após um intervalo de dois anos. O atacante está entre os 26 nomes escolhidos por Carlo Ancelotti para disputar o Mundial, cuja preparação começa no fim de maio, na Granja Comary, antes dos amistosos contra Panamá e Egito. A estreia do Brasil na Copa será diante do Marrocos, em 13 de junho, nos Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasielira Neymar Instagram seguidores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27